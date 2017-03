Do, 2. März 2017, 12:17

Software::Kommunikation

Neuer Test Pilot in Firefox

Mit dem Test-Pilot »Containers« stellt Mozilla den Teilnehmern am Test-Pilot-Projekt eine neue Privatsphärefunktion vor.

Mozilla Ausgeblendete Container

Seit fast einem Jahr bietet Mozilla das Test-Pilot-Programm an, in dem experimentelle Funktionen zum Testen bereitgestellt werden. Dabei entscheiden die Rückmeldungen der Tester mit darüber, ob eine solche Funktion einmal Standard im Firefox-Browser wird. Die entsprechende Erweiterung erlaubt den Test der Experimente in der jeweils genutzten Firefox-Version.

In diesem Jahr wurden im Januar und Februar bereits drei neue Experimente vorgestellt. Nun folgt mit Containers ein weiterer Test, der der Privatsphäre zugute kommt. Mit Containers können Tabs in verschiedenen sogenannten Profilen geöffnet und nach dem Öffnen einer Webseite auch versteckt werden. Derzeit sind die Profile Personal, Working, Banking und Shopping vorgegeben. Diese können aber geändert und durch neue ergänzt werden und mit Icons und Farben versehen werden. Die Farbe des Profils kennzeichnet auch die Tabs, die darin geöffnet werden.

Fotostrecke: 5 Bilder

Diese Container speichern die Cookies der darin geöffneten Seiten separat, was beispielsweise erlaubt, sich auf der gleichen Webseite in zwei Containern mit zwei unterschiedlichen Accounts anzumelden. Damit können auch Online-Tracker keinen Zusammenhang zwischen den beiden Anmeldungen herstellen. So kann der Anwender etwa Shopping und soziale Plattformen vom Arbeitsprofil getrennt halten und verhindern, durchgängig im Netz verfolgbar zu sein.

Hat man jeweils mehrere Container unterschiedlicher Profile in der Adressleiste offen, so lassen sich diese mit einem Button farblich nebeneinander anordnen. Tabs können über das Containers-Menü auch in andere Fenster ausgelagert werden. Das gelingt allerdings derzeit nur, wenn keinen anderen Experimente aktiviert sind. Ob ein Container versteckt ist oder nicht lässt sich dort ebenfalls ablesen.

Erst kürzlich hatte Mozilla ein weiteres Experiment mit Tabs gestartet. Mit Snooze Tabs können Tabs für Stunden, Tage, Wochen oder Monate schlafen gelegt werden. Die Tabs öffnen sich dann zum festgelegten Zeitpunkt automatisch wieder in der Leiste.