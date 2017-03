Gemeinschaft

Making Sense: Von Bürgern betriebene Sensornetze

Das teilweise von der EU unterstützte Projekt »Making Sense« ermöglicht es der Gemeinschaft, Sensornetze zu definieren und vielerlei Messwerte zu erfassen.

making-sense.eu Feinstaubmessgerät Dylos DC1700

Das Projekt » Making Sense « hat seine ersten Pilotprogramme beendet. In den Pilotprogrammen machten Bürger regelmäßige Messungen von Umweltproblemen in Luft, Wasser und Boden und Lärmbelastung mit Hilfe von offener Hardware. Zu diesem Zweck etablierten Bürgerorganisationen in Amsterdam (Niederlande), Barcelona (Spanien) und Pristina (Kosovo) Sensornetzwerke, um Daten in verschiedenen Teilen dieser Städte zu erfassen.

Die Sensoren beruhen auf dem offenen »Making Sense«-Toolkit, das zugleich dazu dient, den Bürgern Maker-Technologien wie Datenvisualisierung, 3D-Druck, Elektronik und Laserschneiden in den Laboren der Forschungspartner nahe- und beizubringen.

Das Projekt »Making Sense« wird zum Teil von der Europäischen Union im Rahmen des »Horizon 2020«-Programms finanziert und läuft seit 2015 bis 2017. Es soll erkunden, wie freie Software, offene Hardware, digitale Maker-Vorgehensweisen und offenes Design von lokalen Gemeinschaften effektiv genutzt werden kann, um ihre eigenen Sensoren und Werkzeuge herzustellen, ihre Umgebung sinnvoll zu vermessen und drängende Umweltprobleme in Luft, Wasser und Boden sowie die Lärmbelastung anzugehen. So gilt beispielsweise Kosovo als die am meisten verschmutzte Region in Europa. Von den Behörden gibt es jedoch keine offiziellen Messungen der Luftqualität. Diese Lücke füllten rund 30 Bürger mit Fainstaubmessgeräten vom Typ Dylos DC1700, der annähernd genauso gut misst wie für offizielle Messungen verwendete Geräte.

Für die nächste Projektphase sollen die in den Pilotprojekten gemachten Erfahrungen in die Dokumentation des Making Sense-Toolkits eingebracht werden. Das Toolkit soll dann als Vorlage dienen, um das Projekt in eine Making Sense-Gemeinschaft überzuführen, die sich aus eigener Kraft erhalten und weiterentwickeln kann. Das Ziel ist, dass diese Gemeinschaft zusammenarbeitet, um von Bürgern geleitete Messnetzwerke und Initiativen für Verbesserungen der sozialen Bedingungen zu schaffen.