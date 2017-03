Gemeinschaft::Veranstaltungen

LUG-Camp 2017 in Bredstedt

Vom Donnerstag, den 25. Mai, bis zum Sonntag, den 28. Mai, findet in Bredstedt das mittlerweile 18. Treffen der Linux User Groups aus dem deutschsprachigen Raum statt. Der LUG-Camp ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die abwechselnd von verschiedenen Gruppen organisiert wird.

Larry Ewing

Das von der LUG Augsburg e.V. und der LUG Allgäu im Jahr 2000 ins Leben gerufene LUG-Camp wird in diesem Jahr im hohen Norden stattfinden. Wie die Organisatoren bekannt gaben, wird Bredstedt am Rande der Schleswigschen Geest in Schleswig-Holstein Schauplatz des diesjährigen Treffens. Das Gelände, auf dem das Camp veranstaltet wird, ist eine ehemalige Kaserne des Bundesgrenzschutzes. »Heute sind dort viele kleine Firmen angesiedelt. Die Sporthalle ist als solche erhalten geblieben und wird für den Vereinssport und für Veranstaltungen genutzt«, so die Organisatoren. »Durch die großzügig ausgelegten Umkleideräume und Duschen brauchen wir uns keine Sorgen um lange Schlangen vor der morgendlichen Dusche machen«.

Wie immer wird das Camp auch dieses Mal eine Mischung aus Zeltlager und LAN-Party darstellen, wobei die soziale Komponente stark im Vordergrund steht. »Die Location schreit geradezu nach einigen Ausflügen. Dabei braucht Ihr noch nicht einmal den Sauerstoffmangel aufgrund von Höhenunterschieden zu befürchten«, schreiben die Veranstalter. Dementsprechend egal ist es laut Aussage der Seite, ob es sich bei den Interessenten um User-Group-Mitglieder oder einfach nur Teilnehmer handelt - das LUG-Camp steht allen Interessenten offen, die »keinen Bock auf den Stress einer Messe« haben.

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des LUG-Camps. Zudem suchen die Veranstalter ab sofort nach Vorträgen oder Workshops. »Für den Fall einer gepflegten Schlechtwetterfront oder auch für diejenigen, denen mehr nach Linux als nach Real-Life ist«, so die Seite.