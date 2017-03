Gemeinschaft::Organisationen

E-Learning-Kurs des italienischen Millitärs für LibreOffice freigegeben

Das italienische Militär hat einen zusammen mit LibreItalia erstellten E-Learning-Kurs für LibreOffice zur weiteren Verwendung freigegeben.

EU Initiative für mehr E-Government

Das italienische Millitär hat ab 2016 in Umsetzung eines Parlamentsbeschlusses zur Bevorzugung von Open Source vor proprietären Lösungen eine Migration hin zu LibreOffice begonnen. Insgesamt sollen bis 2020 rund 120.000 Rechner umgestellt sein. Damit ist dies die größte Umstellung auf LibreOffice im öffentlichen Sektor in Europa und soll in den kommenden Jahren 26 bis 29 Millionen Euro einsparen. Im Zuge der Umstellung wurde zusammen mit LibreItalia , der italienischen Gemeinschaft von LibreOffice, ein E-Learning-Kurs für die Angestellten entwickelt, um sie schneller mit dem neuen System vertraut zu machen. Diese Kursmaterialien wurden nun freigegeben, damit andere Behörden oder Organisationen davon profitieren können.

Sonia Montegiove, die Präsidentin von LibreItalia, gab die Freigabe des Studienmaterials bekannt, wie Joinup jetzt berichtet. Sie zitierte dabei General Camillo Sileo, den Projektmanager von LibreDifesa, der der Hoffnung Ausdruck gibt, andere Behörden, Institutionen und Bildungseinrichtungen werden Nutzen aus dem Kurs ziehen und diesen für ihre Zwecke anpassen. Damit das geschehen kann, steht der Kurs nicht nur auf der Webseite von LibreItalia zur Verfügung, sondern als Video und in den Formaten EPUB, ODF, PDF und als HTML5 auf GitHub zur Verfügung.