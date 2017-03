Unternehmen

Seafile GmbH und Seafile Ltd. beenden Streit

Ein Streit zwischen der Seafile LTD der chinesischen Gründer und der deutschen Seafile GmbH wurde jetzt außergerichtlich beigelegt.

Seafile ist eine Software ähnlich Nextcloud, mit der sich Daten in der Cloud vorhalten, synchronisieren und teilen lassen. Zugriff auf die Daten besteht über eine Webschnittstelle, per Desktop-Client können die Daten synchronisiert werden. Der Austausch zwischen Client und Server wird verschlüsselt. Im Gegensatz zu proprietären Produkten wie Dropbox oder Google Drive verbleiben die Daten dabei auf einem eigenen Server und somit unter eigener Kontrolle.

Mitte 2016 entstand wegen bereits länger anhaltender Beschuldigungen ein Streit mit gegenseitigen Anschuldigungen. Im Juli beendete die Seafile GmbH die Zusammenarbeit mit der Seafile Ltd. und kündigte die Entwicklung einer eigenen Version des Seafile Servers an. Der Disput wurde öffentlich in Blogs ausgetragen, die aber mittlerweile alle nicht mehr zugänglich sind.

Ein Knackpunkt des Streits war, dass die chinesischen Entwickler der 2015 gegründeten deutschen Seafile GmbH die Nutzung der proprietären Seafile Pro-Software untersagte, während die GmbH die Meinung vertrat, die Verwendung des Namens Seafile und des Quellcodes zur kostenpflichtigen Pro-Version der Software sei rechtmäßig.

Der Streit ist nun außergerichtlich beigelegt, wie aus einer Verlautbarung der jetzt in Syncwerk umbenannten ehemaligen Seafile GmbH hervorgeht. Demnach geht die chinesische Seafile Ltd. der Entwickler als Sieger aus den Zwist hervor. Alle Seafile-Marken die derzeit auf die Seafile GmbH eingetragen sind, wie auch die Domain »seafile.de« gehen an die Ltd. Die Seafile GmbH benennt sich in Syncwerk GmbH um.

Bestandskunden brauchen laut Aussage der Betreiber keine Änderungen zu befürchten, sie erhalten auch weiterhin Unterstützung und Software-Aktualisierungen. Die bisher angebotenen SaaS-Dienste werden unter neuem Domainnamen weiter betrieben. Neue Kunden werden an die Ltd. verwiesen, die Syncwerk GmbH wird die Professional Edition nach dem 10. März 2017 nicht mehr an neue Kunden verkaufen. Syncwerk hat mittlerweile eine neue Webseite gestartet, die ebenfalls Synchronisations-Software für Unternehmen anbietet.