Suse schließt Teilübernahme von HPE ab

Suses Akquisition von Technologien und Ressourcen von Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist nun abgeschlossen. Durch die Übernahme wird Suse laut eigenen Aussagen seine OpenStack-Lösung erweitern.

Suse hat die Akquisition von Technologien und Ressourcen von Hewlett Packard Enterprise (HPE), welche Ende letzten Jahres angekündigt worden war , nun abgeschlossen. Das gab das Unternehmen gestern bekannt. »Durch die Übernahme wird SUSE seine OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Lösung erweitern und den Einstieg in den Cloud Foundry Platform-as-a-Service (PaaS)-Markt beschleunigen«, so das Unternehmen weiter. Die erworbenen OpenStack-Komponenten werden dabei in die Suse OpenStack Cloud integriert.

Darüber hinaus hat HPE Suse zum bevorzugten Open-Source-Partner für Linux, OpenStack IaaS und Cloud Foundry PaaS bestimmt. Die beiden Unternehmen haben zudem eine nicht-exklusive OEM-Vereinbarung getroffen, in deren Rahmen HPE Suses OpenStack-IaaS- und SUSEs Cloud-Foundry-PaaS-Technologien für den Einsatz in HPE Helion OpenStack und Helion Stackato-Lösungen nutzen kann.