Software::Distributionen::Debian

Bericht des Debian-Projektleiters

Mehdi Dogguy, der derzeitige Debian-Projektleiter (DPL), hat auf der Debian-Ankündigungsliste einen Arbeitsbericht für die ersten zwei Monate 2017 veröffentlicht.

Software in the Public Interest (SPI)

In unregelmäßigen Abständen veröffentlicht der Debian-Projektleiter und dem Namen »Bits from the DPL« einen Bericht über wichtige Aktivitäten und Entscheidungen im Projekt. Mehdi Dogguy, der seit fast einem Jahr dem Projekt vorsteht, hat gerade die ersten zwei Monate des neuen Jahres zusammengefasst . Darin geht es um die Entwicklung zu Debian 9 »Stretch«, die jährliche Debian-Konferenz DebConf, eine Projekt-Roadmap und einen Vortrag zu Open Source in Frankreich.

Der Freeze für Debian 9 »Stretch« ist seit 5. Februar auf der höchsten Stufe angekommen, jetzt geht es darum RC-Fehler zu beheben, also solche Fehler, die die Veröffentlichung verhindern. In dieser Phase werden gemeinhin Bug-Squashing-Parties abgehalten, um gemeinsam Fehler zu beheben. Um hier einen Anreiz zu schaffen, können Teilnehmer eine Rückerstattung von bis zu 100 US-Dollar für Anreise und Unterkunft zu solchen Veranstaltungen erhalten.

Im Januar wurde die Einsetzung des DebConf Commitee als offizielles Debian-Team bekanntgegeben. Damit wird die Konferenz noch näher an das Projekt gebunden. Die Aufgaben des neuen Teams umfassen die Entscheidung, wo die Konferenz abgehalten wird, die Zusammenarbeit mit den lokalen Organisations-Teams, die künftige Sicherstellung von erfolgreichen DebConf-Events sowie die Beratung des DPL in entsprechenden Budgetfragen. Das Komitee setzt sich aus ehemaligen DebConf-Organisatoren zusammen. Die erste Entscheidung des Gremiums betraf die Ausrichtung der DebConf18 in Hsinchu, Taiwan. Damit findet die DebConf 2018 erstmals in Asien statt.

Ein neues Projekt, das Dogguy angestoßen hat, heißt Roadmap. Es soll nach außen darstellen, dass Debian mehr tut als lediglich neue Software von Entwicklern zu paketieren und auszuliefern. Hierzu sollen wichtige Neuerungen des Projekts aufgelistet und sichtbar gemacht werden. Darüber hinaus berichtet Dogguy von einem Vortrag in Frankreich an der Graduate School of Computer Science (EPITA) in Paris, wo er Studenten die Konzepte von freier Software und Debian näher gebracht hat.