Gemeinschaft::Organisationen

GNU Health auf Raspberry Pi 3

GNU Health, das freie System für Krankenhausverwaltung und elektronische Patientenakten, kann in vielfältiger Weise von dem Raspberry Pi 3 vorteilhaften Gebrauch machen. Das Opensuse-Projekt unterstützt dies nun mit zehn vorkonfigurierten Geräten.

GNU Solidario

GNU Health ist ein freies Gesundheits- und Krankenhaus-Informationssystem, das Patientenakten, Daten zu Krankheiten und Behandlungen sowie eine Krankenhausverwaltung bietet. Das mehrfach preisgekrönte System wird von zahlreichen Organisationen und Behörden weltweit eingesetzt und stetig verbessert. Am weitesten verbreitet ist GNU Health in Schwellen- und Entwicklungsländern, wo das System oft die erste Software ist, die überhaupt zum Einsatz kommt, und daher kein Aufwand durch die Migration bestehender Daten entsteht.

Gerade in diesen Ländern kann der Raspberry Pi vielfach helfen, denn trotz des niedrigen Preises handelt es sich um einen vollwertigen Rechner. Opensuse unterstützt dies nun mit einer Spende von zehn Raspberry Pi 3, mit dem GNU Health die Nutzung der preiswerten Hardware erkunden und die Entwicklung voranbringen kann. Der Raspberry Pi 3 ist ein 64-Bit-System, die gespendeten Rechner haben Opensuse und GNU Health vorinstalliert. In Opensuse ist GNU Health in Leap 42.2 und Tumbleweed als Paket verfügbar. Erst seit drei Monaten gibt es ein Opensuse-Image für den Raspberry Pi 3. Da Opensuse im Wesentlichen nur noch 64-Bit-Systeme erstellt, ist der Raspberry Pi 3 das erste Modell, auf dem Opensuse wieder eingesetzt werden kann.

Laut Luis Falcón, dem Gründer von GNU Health, kann der Raspberry Pi unter anderem zur Echtzeitüberwachung der Lebensfunktionen von Patienten in Krankenhäusern oder bei der Datenerfassung von Laborinstrumenten eingesetzt werden. Auch ein breiter Einsatz in Privathäusern bei Krankheitsausbrüchen ist denkbar, denn eine große Zahl von Systemen lässt sich über GNU Health zusammenschalten. Familien können auf einem privaten Raspberry Pi ihre Patientenakten verwalten und medizinischem Personal zugänglich machen. Auch zur Erfassung von demografischen Daten sind sie geeignet.