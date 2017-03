Software::Distributionen::Mint

Neue ISO-Abbilder für Linux Mint Debian Edition

Zwei Jahre nach der originalen Veröffentlichung gibt es jetzt neue ISO-Abbilder für Linux Mint Debian Edition Version 2 »Betsy«. Diese fassen alle seither erfolgten Aktualisierungen zusammen und machen Neuinstallationen damit wesentlich aktueller.

Mirko Lindner

Linux Mint Debian Edition Version 2 (LMDE 2) ist eine Distribution mit dem Aussehen und den Werkzeugen von Linux Mint, aber mit Debian als Paketbasis. Nicht nur in diesem Punkt unterscheidet sich LMDE von Linux Mint, das auf Ubuntu LTS-Editionen aufbaut. Auch die Aktualisierung wird anders gehandhabt. Die Pakete in LMDE bleiben grundsätzlich unverändert, bis auf die unvermeidlichen Sicherheits-Updates und wichtige Korrekturen. Kontinuierlich aktualisiert werden dagegen die unterstützten Desktopumgebungen Cinnamon und Mate . Auch die Mint-eigenen Werkzeuge werden für LMDE aktualisiert und sind dort immer unmittelbar verfügbar, während sie in Linux Mint erst mit der nächsten Haupt- oder Unterversion veröffentlicht werden.

Fast zwei Jahre nach der Freigabe hat das Team nun die ISO-Abbilder von LMDE 2, die als Live- und Installationssysteme dienen, aktualisiert. Nachdem es bereits im Januar eine Betaversion der Abbilder gab, stehen jetzt die offiziellen ISO-Dateien zum freien Download bereit. Vier Varianten der Abbilder sind verfügbar: Mit Cinnamon und Mate jeweils als 32- und 64-Bit-Version. Letztere kann sowohl mit einem herkömmlichen BIOS und mit UEFI verwendet werden, während die 32-Bit-Variante nur mit BIOS funktioniert. Die 64-Bit-Variante wird für alle neueren Rechner empfohlen.

Neu auf den aktuellen Medien sind laut der Ankündigung alle Aktualisierungen der letzten zwei Jahre, die bereits über die Paketverwaltung installiert werden konnten. Auch Cinnamon, Mate und die Mint-eigenen Xapps sind aktuell. Die Systemanforderungen haben sich nicht geändert. Mindestens 512 MB RAM sind erforderlich, mindestens 1 GB werden zum komfortablen Arbeiten jedoch empfohlen.

Für die Anwender ist LMDE nach Angaben der Entwickler etwas riskanter als Linux Mint, aber auch aufregender. Anfängern wird sie nicht empfohlen, sondern sie richtet sich an erfahrene Benutzer. Sie ist weniger verbreitet als Linux Mint und hat vermutlich eine wesentlich geringere Nutzerzahl. Im Vergleich zu Linux Mint fehlen außerdem einige Funktionen, insbesondere die Kompatibilität zu Entwickler-Paketarchiven von Ubuntu (PPAs). Gegenüber einer Debian-Installation könnte sie aber einen Vorteil besitzen, wenn man plant, Cinnamon oder Mate als Desktop einzusetzen.