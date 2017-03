Gemeinschaft::Veranstaltungen

Gulaschprogrammiernacht im Mai in Karlsruhe

Vom 25. bis 28. Mai 2017 veranstaltet der Entropia e.V. / Chaos Computer Club (CCC) die traditionelle Gulaschprogrammiernacht (GPN). Die GPN ist eine der größten Veranstaltungen des CCC und richtet sich an Hacker, Aktivisten und interessierte Nutzer.

ONUK/ZKM Der Kubus des ZKM in Karlsruhe

Die Gulaschprogrammiernacht (GPN), die von Karlsruher Informatikstudenten 2002 ins Leben gerufen wurde, ist inzwischen zu einer der größten Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs gewachsen. In diesem Jahr startet die viertägige Veranstaltung – unter dem Motto »Works as intended« – am Feiertag Christi Himmelfahrt in den Lichthöfen der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) sowie in Räumlichkeiten des ZKM in Karlsruhe und dauert bis Sonntag, 28. Mai 2017.

»Works for me! But does it work as intended?« – das Hauptaugenmerk der diesjährigen GPN liegt auf folgendem Themenspektrum: Was schützt den Code, die Infrastrukturen oder die Anwendungen, die die Hackenden bauen, davor, am Ende für etwas eingesetzt zu werden, das gegen ethische Prinzipien verstößt? »Ob Dual Use oder einfache Zweckentfremdung: Können die Hackenden einfach vor sich hin hacken, ohne diese Möglichkeiten mitzudenken«, fragen die Organisatoren.

Neben einem Workshop- und Vortragsprogramm geht es vor allem um das gemeinsame Programmieren, Basteln und kreative Schaffen u.a. im »Hackcenter« - Und natürlich ums Gulasch. So kochen Freiwillige für alle Teilnehmer große Mengen an Gulasch mit und ohne Fleisch. Die GPN richtet sich deshalb nicht nur an »Digital Natives« oder Nerds, sondern an alle Interessierten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erwünscht, damit die Organisatoren sich besser auf die Besucherzahl vorbereiten können. Unter anderem soll sichergestellt werden, dass genug Zutaten für das Gulasch gekauft werden können. Weiterhin wird von Besuchern, denen dies möglich ist, eine Spende erbeten. Es werden ca. 600 Besucher erwartet.

Weitere Informationen zur Veranstaltung liefert die Seite der Gulaschprogrammiernacht.