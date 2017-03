Software::Desktop::KDE

Bericht vom KDE Plasma Sprint 2017

Auf dem Plasma Sprint der KDE-Entwickler im Februar 2017 wurde die Weiterentwicklung von Plasma, der grafischen Oberfläche von KDE, diskutiert.

KDE

Plasma-Entwickler Sebastian Kügler berichtet auf der KDE-Webseite vom diesjährigen Plasma Sprint im Februar in Stuttgart, auf dem die Marschrichtung des Projekts diskutiert wurde. Dabei wurde über Design und neue Funktionen genauso gesprochen wie über Funktionen, die noch nicht von KDE 4 portiert wurden. Weitere Themen waren Fehler und Unzulänglichkeiten in der derzeitigen Implementation der Software.

Darüber hinaus ging es neben Wayland und der Verteilung von Software auch um Projektmanagement sowie interne und externe Kommunikation. KDE experimentiert, wie andere Desktop-Umgebungen auch, mit neuen Techniken zur Verteilung von Software. Gemeint sind hier die neuen Paketformate Flatpak, Snap und AppImage. KDE ist hier bei der Integration zwar etwas hinter Gnome zurück, aber zumindest für Flatpak wird an der Bereitstellung gearbeitet. So kümmert sich der Red Hat Entwickler Jan Grulich um die Umsetzung von Flatpak Portals in KDE. Zudem kümmert sich Grulich um ein Backend zur Einbindung von Flatpak in Discover, dem grafischen Frontend der Paketverwaltung bei KDE. Auch der kürzlich neu gestaltet KDE Store lernt, mit Flatpaks umzugehen.

Ein weiteres Thema war die Browser-Integration in Plasma. Hier sollen Benachrichtigungen, Multimedia-Kontrollen und Download-Fortschritt mittels einer Browser-Erweiterung, die die Informationen an die Plasma-Shell liefert, nativ in Plasma integriert werden. Auch über die Steuerung des Window-Managers über Touchpad-Gesten wurde gesprochen. Damit sollen Anwender etwa zwischen virtuellen Desktops wechseln sowie neue Desktop Grids erstellen können.

Auch die Entwicklung bei Plasma Mobile wurde beleuchtet. Hier wurde ein neues Referenzgerät benötigt, da das Google Nexus 5 nicht mehr durchgängig am Markt erhältlich ist. Die mobile Variante von Plasma kann jetzt auf dem Nachfolger Google Nexus 5x installiert werden. So kann Plasma Mobile als Entwicklungsplattform dank der Bemühungen von Entwickler Bushan Sha auf aktueller Hardware laufen. Für den täglichen Gebrauch ist Plasma Mobile derzeit allerdings noch nicht bereit.

Auf dem Sprint wurde außerdem die neue gestaltete Projekt-Webseite vorgestellt. Es wurde zudem über eine generelle Verbesserung des fortgesetzten Testens von Software vor der Auslieferung gesprochen. Dabei ging es um einen strengeren Review-Prozess, mehr Aufmerksamkeit für die Wünsche und Probleme der Anwender und generelle Verbesserung der Stabilität. Ein Weg dazu soll sein, größere Neuentwicklungen am Anfang eines Entwicklungszyklus zu veröffentlichen und somit mehr Zeit für Tests und Fehlerbehebung zu haben.