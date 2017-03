Software::Desktop::Gnome

Gnome 3.24 freigegeben

Die freie Desktopumgebung Gnome ist wie geplant in Version 3.24 erschienen. Neu in der aktuellen Version sind unter anderem Verbesserungen des Benachrichtigungsbereiches, des Webbrowsers und eine Kochanwendung.

gnome.org Logo von Gnome

Gnome 3.24 »Portland« ist eine Veröffentlichung mit vielen größeren neuen Funktionen. Über 750 Entwickler haben in einem halben Jahr fast 28.500 Änderungen gegenüber Gnome 3.22 vorgenommen. Die Interessanteste darunter dürfte die Einbindung des »Night Light«-Modus sein – einer neuen Funktionalität, die die Farben des Desktops abhängig der Tageszeit abändert und so beispielsweise dafür sorgt, dass das abendliche Verweilen am Rechner weniger ermüdend ist.

Neu in Gnome 3.2 sind ebenfalls Verbesserungen an den Einstellungen. So bietet die Druckeransicht unter anderem eine bessere Übersicht über die gefundenen Geräte. Zudem wurde der Benachrichtigungsbereich verbessert. Die Listenansicht gestaltet sich in der neuen Version aufgeräumter und die Ansicht von vergangenen Benachrichtigungen ist einfacher zu erreichen. Zudem wurden zahlreiche Fehler in der Anwendung korrigiert.

Zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen erfuhr auch der Webbrowser, der laut Aussage der Entwickler sowohl funktionell wie auch grafisch aufpoliert wurde. Unter anderem verfügt »Web« über eine neue Addressbar, die gleich mehrere Bedienungsprobleme der alten Version lösen soll und über eine verbesserte Handhabung von Bookmarks verfügt. Zudem wurde an der Sicherheit der Anwendung gearbeitet. Unter anderem warnt »Web« den Nutzer bei unsicheren Eingaben von Passwörtern und schützt den Nutzer besser vor Trackingversuchen.

Fotostrecke: 8 Bilder

»Photos«, Gnomes Bildbetrachter, verfügt über Verbesserungen bei der Vorschau und ist in der Lage GPS-Daten anzuzeigen. Weitere Neuerungen wurden in Gnomes IRC-Anwendung »Polari« eingebunden. Mit »Recipes« hat Gnome ferner eine neue Kochbuchanwendung erhalten, die nicht nur in der Lage ist Rezepte anzuzeigen, sondern auch das eigentliche Kochen erleichtern will. »Games«, Gnomes Spieleschnittstelle für Retrospiele, wurde aufgeräumt und funktionell aufgewertet. Weitere Neuerungen von Gnome 3.24 umfassen Verbesserungen der Icons und Systemen mit mehreren Grafikkarten.

Mehr Details zu den Änderungen von Gnome 3.24 liefern die Anmerkungen zur Veröffentlichung. Die Umgebung kann ab sofort im Quellcode direkt vom Server des Projektes heruntergeladen werden. Fertig erstellte Pakete werden von Distributoren bereitgestellt.