Piwik schließt Finanzierungsrunde ab

Wie das hinter dem freien Webanalyse-Werkzeug Piwik stehende Piwik Pro bekannt gab, konnte das Unternehmen sich eine Finanzierungsrunde über 2 Millionen US-Dollar sichern. Das Geld soll primär für die Produktentwicklung der Suite und Marketing eingesetzt werden.

Piwik-Projekt Piwik 3.0 mit auf Material Design basierender Oberfläche

Das unter der GNU General Public License Version 3.0 (GNU GPLv3) stehende Piwik hat sich mittlerweile zu einer ernst zu nehmenden Konkurrenz für den Platzhirsch Google gemausert. So können Nutzer das System an ihre Bedürfnisse anpassen, es liefert die Berichte in Echtzeit und erlaubt eine Maskierung der IP-Adressen, ohne dass die Analyseergebnisse an einen Drittanbieter gesendet werden müssen. Denn auch wenn der Funktionsumfang geringer ist, hat die Lösung den Vorteil, dass sie alle datenschutzrechtlich sensiblen Logdaten auf dem eigenen Server speichert. Entwickelt wird das System durch ein internationales Team, welches unter dem Dach von »Piwik Pro« agiert.

Wie Piwik Pro bekannt gab, hat das Unternehmen die erste bedeutende Investment-Runde über 2 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Warschauer Equity Group (WEG) agiert als Hauptinvestor. Daneben beteiligt sich auch Tim Schumacher an der Entwicklung von Piwik Pro. Er ist Co-Founder und ehemaliger CEO von Sedo.com und aktueller Chairman der Eyeo GmbH, dem Unternehmen hinter Adblock Plus.

Piwik PRO wird das Investment laut eigener Aussage primär für die Produktentwicklung der Suite einsetzen. Diese beinhaltet neben einer Web und mobile Analytics-Plattform, einen Tag Manager, eine Data Management Plattform und eine Engine zur Content-Personalisierung. Piwik PRO verfolgt dabei die Mission, Unternehmen und Organisationen eine Plattform bereitzustellen, die datenschutzkonform als SaaS- oder self-hosted Lösung eingesetzt werden kann und dabei 100% Dateneigentum garantiert. Ein weiterer Anteil des Investments wird für Marketing- und Sales-Maßnahmen aufgewendet. Die Markenbekanntheit und die Produktkommunikation sollen unterstützt werden, um sich am Markt weiter zu etablieren.