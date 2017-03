Gemeinschaft::Lizenzen

Programm der SLAC 2017 in Berlin steht

Die Heinlein Akademie richtet vom 22 - 24. Mai in Berlin zum zehnten Mal die »Secure Linux Administration Conference« (SLAC) aus.

Heinlein

Die SLAC 2017 richtet sich auch in diesem Jahr wieder an den Berufsstand der Linux-Administratoren. Die Konferenz behandelt Themen der professionellen Server-Administration unter besonderer Berücksichtigung des Sicherheitsaspekts. Die SLAC ist eine Fachkonferenz von Profis für Profis, denn sie vermittelt keine Grundlagen, sondern frischt das Wissen der Berufs-Administratoren auf und geht dabei auf neue Herausforderungen und Bedrohungen ein.

Das diesjährige Programm schließt auch die alle zwei Jahre abgehaltene Mailserver-Konferenz ein, die am 23. Mai einen von zwei Strängen belegt. Der »Call for Papers« ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber die meisten Themen stehen fest. Sie behandeln unter anderem die Bereiche DevOps, TLS 1.3, Cloud-Computing, MySQL und PHP sowie heterogene Umgebungen. Der Mailserver-Strang bietet Vorträge unter anderem zu Spam Management, Mail Quota Management mit Dovecot und CalDAV/CardDAV statt ActiveSync für Outlook. Insgesamt sollen 26 Vorträge angeboten werden.

Während an den ersten beiden Tagen die Vorträge eine Länge von 60 - 90 Minuten haben, werden am Mittwoch die Themenblöcke mit noch mehr Tiefgang in 3 - 3,5 Stunden in Workshop-Manier angegangen. Dabei ist zu beachten, dass dieser optionale Thementag bei Interesse an den gebotenen Themen separat gebucht werden muss. Das gesamte Programm der SLAC 2017 inklusive Unterkunft und Verpflegung kann für 1395 Euro gebucht werden.

Der Veranstalter Peer Heinlein gründete 1992 in Berlin den E-Mail-Provider JPBerlin, der auch hinter dem Angebot von Mailbox.org steht. Im Jahr 1995 folgte ein Consulting-Unternehmen. Heute bietet Heinlein zusätzlich Server-Hosting und -Management, Support und Schulungen im Linux-Bereich an.