Lichee Pi Zero: Minisystem zum Experimentieren

Der »Lichee Pi Zero« ist ein kleiner Einplatinenrechner, der sich primär zum Experimentieren eignen soll. Das gerade einmal 6 US-Dollar kostende Gerät kann im Zuge einer Indiegogo-Kampagne geordert werden. Die Auslieferung soll in knapp zwei Monaten folgen.

Der noch nicht aktiv auf der Indiegogo-Plattform in Erscheinung getretene chinesische Entwickler Wu Caesar hat eine neue Kampagne gestartet, die sich zum Ziel setzt, ein kostengünstiges Linux-System zu realisieren. Das unter dem Namen » Lichee Pi Zero « angekündigtes System richtet sich vorwiegend an Entwickler und soll gerade einmal 6 US-Dollar kosten. Eine Besonderheit von »Lichee Pi Zero« sind nicht nur die Abmaße, sondern auch die Paketform. So soll sich der Minirechner problemlos auf einer handelsüblichen Steckplatine montieren lassen. Die Größe des Systems beträgt gerade einmal 44,6 x 25,5 mm.

Das Herz des »Lichee Pi Zero« ist eine ARM Cortex-A7 CPU, die mit 1.2GHz getaktet wird und aus dem Hause Allwinner stammt. Gestartet wird das System aus einem SPI-Flash oder einer TF-Karte. In der Grundausstattung bietet das System diverse Schnittstellen, darunter GPIO, UART, SPI, I2C, ADC und PWM. Weiterhin sind Anschlussmöglichkeiten für USB-, Audio- und Video vorhanden. Eine Version des »Lichee Pi Zero«, die auch eine alternative Anbindung an ein Wifi-Netzwerk erlaubt, ist ebenfalls vorhanden, kostet aber 8 US-Dollar.

Als Betriebssystem wird Linux zum Einsatz kommen. Wie der Kampagnenseite allerdings entnommen werden kann, scheint die Anpassung noch nicht ganz fertig zu sein. So fehlen nicht nur Anwendungen, sondern auch mehrere Treiber. Interessierte Entwickler sind deshalb angehalten, Patches für das neue System einzureichen. Im Gegenzug sollen sie mit kostenlosen Systemen versorgt werden. Inwieweit das allerdings fruchten wird, bleibt noch offen. So weist die GitHub-Seite im Moment keinen alternativen Entwickler auf, weshalb durchaus die Sorge berechtigt sein könnte, dass Käufer ein nicht ganz fertiges System erhalten.

Lichee Pi Zero soll bereits im Mai dieses Jahres ausgeliefert werden. Das System steht in verschiedenen Varianten bereit. Die Preise liegen zwischen 6 US-Dollar für das Basisgerät und 140 US-Dollar für eine Entwicklungssuite.