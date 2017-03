Gemeinschaft::Organisationen

Google stellt seine freie Software auf einer neuen Webseite vor

Google stellt seine freie Software auf der neuen Webseite »Google Open Source Projects« vor.

Google lebt und atmet nach eigenen Angaben freie Software. Ohne Linux gäbe es kein Google. Das Unternehmen profitiert im großen Stil von Linux und gibt dafür tausende Projekte als Open Source frei. Zudem unterstützt Google die Entwicklung freier Software durch Projekte wie Google Summer of Code und Google Code-in. Bereits in den ersten Monaten des noch jungen Jahres 2017 wurden Projekte wie Chrome for iOS Upspin, E2EMail, der JPEG-Kodierer Guetzli und Google Earth Enterprise als freie Software veröffentlicht. Bisher war es jedoch schwierig, einen Überblick darüber zu bekommen, was Google in den letzten Jahren als freie Software veröffentlicht hat. Das soll sich mit der neuen Webseite Google Open Source Projects nun ändern.

Wie das Unternehmen in seinem Google Open Source Blog schreibt, soll die neue Webseite nicht nur einen Überblick über tausende Open-Source-Projekte aus vielen Jahren Entwicklung geben, sondern auch aufzeigen, wie das Unternehmen Open Source einsetzt, veröffentlicht und unterstützt. Teil der neuen Seite ist auch eine zufällige, künftig weiter ausgebaute Entdeckungstour durch das breite Angebot. Wie Will Norris von Open-Source-Programmbüro bei Google schreibt, verfährt man nach der Devise »Je mehr, desto besser« und gibt viele Projekte frei, ohne genau zu wissen, wie diese aufgenommen werden. Dazu gehören weit verbreitete große Produkte wie TensorFlow, Go oder Kubernetes ebenso wie kleine experimentelle Projekte wie Light My Piano, Neuroglancer und Periph.io.

Zum Thema, wie Open Source bei Google entwickelt und veröffentlicht wird, hat Will Norris auf der Website Changelog einen Podcast produziert. Zum gleichen Thema wurde auch eine umfangreiche Dokumentation online gestellt. Dabei geht es unter anderem um den Veröffentlichungsprozess von im Unternehmen erstellter freier Software, die Generierung und Auslieferung von Patches an andere Projekte sowie um die Art und Weise, wie Google externe freie Software ins eigene Unternehmen integriert.