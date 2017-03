Software::Datenbanken

Oracle Linux 6.9 freigegeben

Nach der Freigabe der neuesten Aktualisierung von Red Hat Enterprise Linux 6 hat nun auch Oracle mit seinem freien Nachbau nachgezogen. Das inzwischen neunte Update basiert auf RHEL 6.9 und bringt unter anderem Verbesserungen am Kernel und diversen Tools mit.

Oracle Linux 6.9 beruht wie gewohnt auf Red Hat Enterprise Linux (RHEL) mit der entsprechenden Versionsnummer. Der Hersteller nutzt ähnlich wie andere Projekte die Quellpakete der Unternehmens-Distribution und stellt ein eigenes Produkt daraus her. Dementsprechend bietet auch »Oracle Linux 6.9« die Neuerungen an, die auch in RHEL 6.9 eingeflossen sind . Dazu zählen unter anderem Updates für TLS 1.2, die viele Bereiche der Distribution umfassen. Sie verbessern unter anderem die sichere Kommunikation und bieten eine verbesserte Unterstützung für die aktuellen PCI-DSS-Standards. Weitere Neuerungen der aktuellen Version der Distribution sind Verbesserungen im Clustering-und Virtualisierungsbereich sowie diverse neue Werkzeuge, wie beispielsweise cpuid.

Den wohl größten Unterschied zwischen RHEL und Oracle Linux stellt allerdings der Kernel dar. Neben dem erweiterten Kernel 2.6.32, der auch in RHEL gefunden werden kann, liefert Oracle auch zwei eigene Versionen des Kernels mit - den »Unbreakable Enterprise Kernel Release 2« und den »Unbreakable Enterprise Kernel Release 4«. Während der erstgenannte Kernel auf Linux 2.6.39 basiert, setzt UEK 4 auf die Linux-Version 4.1.12 auf.

Beide Kernelvarianten weisen diverse Korrekturen und Verbesserungen gegenüber den Originalversionen auf. So unterstützt beispielsweise UEK 4 Container sowie Virtualisierungslösungen besser und verfügt über verbessertes Tracing. Darüber hinaus haben die Entwickler dem Kernel ein LZ4-Krypto-API und Unterstützung von sha256_ssse3, SHA-224, sha512_ssse3 und SHA-384 spendiert. Mit im Lieferumfang in Oracles UEK 4 sind zudem neben Btrfs und efivarfs auch diverse Optimierungen des Speichermanagements. Zudem wurden sowohl in UEK 2 wie auch in UEK 4 neue Treiber eingebunden. Neu ist auch bei Oracle das hyperv-daemons-Paket, das neben dem Hyper-V KVP-Daemonen auch den zuvor in hypervkvpd enthaltenen Hyper-V VSS-Daemon enthält.