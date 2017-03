Unternehmen

Red Hat legt Quartals- und Jahres-Geschäftszahlen vor

Red Hat hat die Geschäftszahlen des Quartals vom Dezember 2016 bis Februar 2017 vorgelegt, das für den Linux-Distributor zugleich das Ende des Geschäftsjahrs 2017 markiert. Umsatz und Gewinn konnten wie erwartet weiter gesteigert werden.

Red Hat Jim Whitehurst, Präsident und Geschäftsführer von Red Hat

Nach eigenen Angaben hat Red Hat mit dem abgeschlossenen Quartal Dezember 2016 bis Februar 2017 das 60. Quartal mit ansteigendem Umsatz verzeichnet - das sind mittlerweile 15 Jahre. Nachdem Red Hat vor einem Jahr bereits einen Jahresumsatz von zwei Milliarden US-Dollar (USD) erreichte, beläuft sich der summierte Umsatz jetzt auf 2,4 Milliarden USD. Red Hat-Geschäftsführer Jim Whitehurst geht von einem langfristigen Trend aus, infolge dessen sich viele Kunden auf Red Hat als strategischen Partner verlassen. Insbesondere die immer weiter zunehmende Anwendung von hybriden Clouds und freier Software soll dafür sorgen, dass Red Hat auch in Zukunft wachsen kann.

So ist auch im vierten Quartal des Geschäftsjahres der Umsatz gestiegen, was den Jahresumsatz 2016-2017 auf eine Rekordhöhe von über 2,4 Milliarden US-Dollar anhob. Die Verträge, die mehr als eine Million USD Umsatz generierten, nahmen um 30% zu, und die Verträge, die 20 Mio. USD oder mehr einbringen, stiegen ebenfalls auf einen Rekordstand. Der größte einzelne Vertrag bisher wurde im 4. Quartal abgeschlossen und beläuft sich auf fast 100 Mio. USD. Zahlungen in Höhe von 2,7 Mrd. USD aus laufenden Verträgen stehen noch aus, was Red Hat für das nächste Jahr eine Umsatzsteigerung von 13 bis 14 Prozent erwarten lässt.

Im letzten Quartal wurde der Umsatz um 16% gegenüber dem letzten Quartal 2016 auf 629 Mio. USD gesteigert. Davon kamen 560 Mio. USD aus den Abonnements, was einer Steigerung um 17% entspricht. Der Gewinn nach GAAP war dabei 94 Mio. USD, 31% mehr als vor einem Jahr. Netto verbleiben davon 66 Mio. USD.

Für das gesamte Geschäftsjahr lag der Umsatz bei 2,4 Mrd. USD und damit 18% über dem Vorjahresergebnis. Als Gewinn nach GAAP blieben dabei 332 Mio. USD übrig, netto 254 Mio. oder 1,39 USD pro Aktie.

Nach dem Rückkauf von eigenen Aktien im Wert von 139 Mio. USD im letzten Quartal hat Red Hat immer noch ein Vermögen von 2,1 Mrd. USD. Was das Unternehmen mit diesen relativ kurzfristig verfügbaren Mitteln beabsichtigt, ist nicht bekannt. Weitere Firmenübernahmen, die zur Strategie von Red Hat passen, wären möglich, fanden aber in den letzten zwölf Monaten nicht statt.