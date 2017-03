Do, 30. März 2017, 08:17

OpenSlides 2.1 unterstützt mehrere Projektoren

OpenSlides, das freie Präsentations- und Versammlungssystem, bringt nach elf Monaten Entwicklungszeit umfangreiche Neuerungen in der Version 2.1. Unter anderem unterstützt die Software die Verwendung von mehreren Projektoren und die Zeilennummerierung von Antragstexten.

demo.openslides.org OpenSlides 2.1

OpenSlides ist ein freies, webbasiertes Präsentations- und Versammlungssystem zur Darstellung und Steuerung von Tagesordnung, Anträgen und Wahlen auf Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Parteitagen. Mit dem System lassen sich alle Inhalte einer Veranstaltung zeitaktuell an die Leinwand projizieren. Die Versammlungsleitung steuert und bearbeitet diese Inhalte interaktiv. Außerdem verwaltet OpenSlides die anwesenden Teilnehmer. So kann die Anwendung Kandidaten für anstehende Wahlen aufstellen, vorgedruckte Wahlscheine generieren und ausgezählte Wahl- und Abstimmungsergebnisse anzeigen. OpenSlides liegt derzeit in sieben Sprachen vor: Englisch, Deutsch, Französisch, Tschechisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch.

OpenSlides 2.1 kommt knapp elf Monate nach der letzten Version und bringt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen, darunter die Verwendung von mehreren Projektoren mit sich. So lassen sich beispielsweise mit zwei Projektoren Tagesordnungspunkt und Redeliste gleichzeitig anzeigen. Auch das Gegenüberstellen von zwei Antragstexten ist möglich. Auf dem Projektor wird dazu nur einmalig ein Browser im Vollbild gestartet. Eine häufig gewünschte Neuerung in der Antragsverwaltung ist laut Aussagen der Entwickler die Möglichkeit der Zeilennummerierung für Anträge. Auf Basis markierter Zeilen können nun Änderungsempfehlungen erstellt und den Teilnehmenden im Änderungsmodus projiziert werden.

Für eine bessere Übersicht und Bedienbarkeit der Benutzergruppenrechte wurde für OpenSlides 2.1 ferner die Rechteverwaltung überarbeitet. Außerdem wurden weitere Änderungen vorgenommen, um die Benutzbarkeit und Geschwindigkeit von OpenSlides zu verbessern. Dazu gehören eine aufgeräumte Oberfläche, detaillierte Filter- und Sortiermöglichkeiten sowie ein integriertes Caching-System.

Alle Neuerungen von OpenSlides 2.1 gibt es in den Release-Notes. OpenSlides ist freie Software, lizenziert unter der MIT-Lizenz, und kann mit dem vollständigen Quellcode von der Webseite der Entwickler heruntergeladen werden. Das System ist plattformunabhängig und läuft als Serveranwendung überall dort, wo Python verfügbar ist. Mit Erscheinen von OpenSlides 2.1 bietet die Osnabrücker Firma Intevation ein Dienstleistungsportfolio und nun auch ein Hosting für Organisationen an, die OpenSlides professionell einsetzen wollen, an.