Software::Desktop::Gnome

Entwicklungszyklus zu GNOME 3.26 beginnt

Das GNOME-Projekt hat einen ersten Überblick über den zeitlichen Ablauf der Entwicklung zu GNOME 3.26 veröffentlicht.

Mirko Lindner

Noch wartet die Mehrzahl der GNOME-Anwender auf die Verfügbarkeit der aktuellen Version 3.24 in ihrer Distribution, da beginnt bereits der Entwicklungszyklus zur nächsten Version, die als 3.25.x entwickelt wird und am 23. September als GNOME 3.26 veröffentlicht werden soll. Die Entwicklung läuft unter dem Codenamen »Manchester«, abgeleitet vom Tagungsort der diesjährigen GNOME-Entwicklerkonferenz GUADEC (GNOME Users And Developers European Conference) vom 28. Juli bis zum 2. August. Jetzt wurde eine erste vorläufige Release-Planung freigegeben. Die Entwicklung beginnt demnächst, erste Pakete werden bereits am 26. April erwartet, wenn GNOME 3.25.1 erscheinen soll.

Der weitere Verlauf sieht vor, drei weitere Entwicklerversionen als 3.25.2 am 24. Mai, 3.25.3 am 21. Juni und 3.25.4 am 19. Juli herauszubringen. Eine erste GNOME 3.26 Beta wird nach der derzeitigen Planung am 9. August erwartet. Am 23. August steht die Freigabe einer zweiten Beta-Version an, gefolgt von einem Release-Kandidaten, der am 6. September der stabilen Veröffentlichung zwei Wochen vorauseilt.

Auch der Zyklus von GNOME 3.24 ist noch nicht abgeschlossen und wird am 12. April auf 3.24.1 angehoben, gefolgt von 3.24.2 am 10. Mai sowie 3.24.3 am 21. Juni. Die Eckpunkte von GNOME 3.26 sind noch nicht bekannt. Im GNOME-Wiki finden sich jedoch unter Recent Changes bereits Hinweise auf die Pläne für die Weiterentwicklung einiger Apps.