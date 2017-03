Do, 30. März 2017, 13:50

Gemeinschaft::Organisationen

Mozilla gibt Gewinner des »Equal Rating Innovation«-Wettbewerbs bekannt

Mozilla hat die Gewinner des im Oktober 2016 ausgeschriebenen Wettbewerbs benannt, in dem Unternehmen bis zu 125.000 US-Dollar für die Umsetzung von Ideen erhalten, die mehr Menschen einen Zugang zum Internet verschaffen.

Mozilla Vertreter der fünf Finalisten des Mozilla »Equal Rating Innovation«-Wettbewerbs

Von den über sieben Milliarden Menschen auf der Welt haben laut Mozilla über vier Milliarden noch überhaupt keinen Internetzugang. Und von denen die Zugang haben, haben viele über ihren Provider nur einen beschränkten Zugriff auf Inhalte. Noch weniger Inhalte sind in der jeweiligen Sprache der Nutzer vorhanden, oftmals so wenig, dass die Nutzer gar keinen Sinn darin sehen, ins Internet zu kommen.

Gegen die Tatsache, dass manche Provider den Nutzern zwar kostenlosen oder billigen Zugang zum Internet gewähren, dabei aber nur ausgewählte Webseiten freigeben, hat sich Mozilla bereits 2015 positioniert. Mozilla-Geschäftsführerin Mitchell Baker prägte dafür den Begriff »Equal Rating«, der den Gegensatz zu der »Zero Rating«-Praxis einiger Provider hervorheben sollte. Den »Equal Rating Innovation«-Wettbewerb hatte Mozilla im Oktober 2016 angekündigt. Durch den Wettbewerb sollen Unternehmen angespornt werden, neue Lösungen dafür zu entwickeln, die nächste Milliarde Nutzer zu fairen Bedingungen ins Internet zu bringen.

Mozilla erhielt bis zum Teilnahmeschluss 98 Bewerbungen aus 27 Ländern. 60% der Bewerbungen kamen aus nur fünf Ländern: Nigeria, USA, Indien, Brasilien und Kenia. Aus den Bewerbungen wurden von einer Jury wie vorgesehen fünf Finalisten ausgewählt. Diesen wurden dann Mentoren zur Seite gestellt, um bis Anfang März Demoversionen ihrer Ideen zu entwickeln. Die Demoversionen waren entscheidend für die endgültige Platzierung der Finalisten, über die mit einer öffentlichen Abstimmung auf der Seite www.equalrating.com entschieden wurde.

Das Ergebnis wurde jetzt bekannt gegeben. Nahezu einstimmig wurde das Projekt Gram Marg, eine Lösung für Breitbandanschlüsse in ländlichen Gebieten, zum Gewinner und damit Empfänger einer Förderung in Höhe von 125.000 US-Dollar gewählt. Das Projekt entwickelt eine offene Hardware, die preiswerten Breitband-Zugang in ländlichen Gebieten ermöglicht, indem sie Teile der Fernseh-Frequenzbereiche nutzt.

Zum Zweitplatzierten und Empfänger eines Förderbetrags von 75.000 USD wurde »Afri-Fi: Kostenloses öffentliches WLAN« erkoren. Das Team will ein Projekt für kostenloses öffentliches WLAN finanziell auf sichere Beine stellen, indem es Verträge mit bekannten Unternehmen aushandelt. Die Auszeichnung für das Projekt mit dem »neuartigsten« Ansatz, die mit 30.000 USD dotiert ist, ging an Bruno Vianna (Brasilien) und sein Team der Free Networks P2P Kooperative. Die letzten beiden der fünf Unternehmen in der Endauswahl erhielten jeweils 10.000 USD.