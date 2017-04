Gesellschaft::Politik/Recht

Linux Foundation zieht Lizenz-Artikel nach Protesten zurück

Ein Artikel auf Linux.com, der »Fünf rechtliche Risiken bei der Entwicklung von Open-Source-Software« beschrieb, wurde nach Protesten zurückgezogen. Der Artikel stellte die Risiken übertrieben dar und brachte die Abneigung des Autors gegen Copyleft-Lizenzen zum Ausdruck.

Linux Foundation

Der Artikel »Fünf rechtliche Risiken für Firmen, die an der Entwicklung von Open-Source-Software beteiligt sind«, wurde am 23. März auf Linux.com veröffentlicht und zog sofort die Kritik mehrerer Personen aus der Gemeinschaft auf sich. Inzwischen wurde der Artikel zurückgezogen und ist nicht mehr zugänglich. Eine archivierte Version ist zur Zeit noch im Google-Cache zu finden.

Die Linux Foundation hat sich noch nicht zu dem Vorgang geäußert, so dass nur vermutet werden kann, dass der Vorwurf, der Artikel stelle Open Source in ein unnötig schlechtes Licht, zur Entfernung des Artikels führte. Dass das Verwenden von Open-Source-Software anstelle proprietärer Komponenten in kommerzieller Software seine eigenen Herausforderungen hat, ist allgemein akzeptiert und war Gegenstand eines früheren Artikels. Durch die Nutzung von Open-Source-Software, die sie gemeinsam entwickelt haben, können Unternehmen Zeit und Geld bei der Einführung neuer Produkte sparen und ihre eigene Entwicklung auf Komponenten beschränken, mit denen sie sich von der Konkurrenz abheben. Dies ist einer der wesentlichen Aspekte der Zusammenarbeit an freier Software, der auch von der Linux Foundation stets betont wird.

In dem umstrittenen Artikel wird als erstes rechtliches Risiko beschrieben, dass Unternehmen verklagt oder zur Einhaltung von Lizenzen gezwungen werden könnten, wenn sie gehen Lizenzen oder Patente verstoßen. Dies kommt einer Warnung an einen Einbrecher gleich, dass Einbruch strafbar ist. Als weitere Risiken werden Einstweilige Verfügungen, die Produktverkäufe stoppen, Schadensersatzzahlungen bei Lizenzverstößen, Offenlegung von Code in Folge einer Verletzung der GPL und die Gefährdung des Unternehmenswertes im Falle einer Lizenzverletzung angegeben.

Selbst wenn der Titel des Artikels, was korrekter wäre, »Fünf rechtliche Risiken für Lizenzverletzer« lauten würde, wäre der Text immer noch recht tendenziös. So hält der Autor Copyleft-Lizenzen für restriktiver als liberale Lizenzen und zudem für eine ernsthafte Gefahr für die Bewahrung von proprietären Software-Rechten. In gewissem Sinn könnte man sagen, dass der Autor Greg Olson, über den nichts weiter bekannt ist, außer dass er einen Account bei Linux.com besitzt, das Ziel der GPL verstanden hat.

Einer der ersten Kritiker des Artikels war John Sullivan von der Free Software Foundation (FSF). Auf Twitter widersprach er den Behauptungen, dass Copyleft mehr Risiko darstelle, und dass Copyleft restriktiv sei. Seiner Ansicht nach sind proprietäre Lizenzen weit komplizierter und riskanter. Außerdem seien proprietäre Lizenzen restriktiv. Copyleft garantiere die Abwesenheit von Restriktionen.

Open-Source-Aktivist Simon Phipps erstellte eine Version des Artikels mit Anmerkungen, die jedoch anscheinend aktuell auch nicht mehr zugänglich ist. Er merkte zudem an, dass ihm der Artikel aus »Black Duck-Propaganda« bekannt vorkomme. Black Duck entwickelt Lösungen, um Software hinsichtlich ihrer Lizenzen zu analysieren, und hat daher ein Interesse daran, die genannten Risiken übertrieben darzustellen.