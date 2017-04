Software::Desktop::Gnome

Gnome 3.24.1 korrigiert Fehler

Die Entwickler der freien Desktop-Umgebung Gnome haben die Version 3.24.1 veröffentlicht, die Fehlerkorrekturen sowie aktualisierte Übersetzungen und Dokumentation bringt. Neu sind unter anderem Verbesserungen in Evolution und der Gnome Shell.

Als bereits lange im Voraus geplantes Update für Gnome 3.24 bringt die neue Version 3.24.1 keine neuen Funktionen mit sich. Sie soll vielmehr für eine erhöhte Stabilität und weniger Fehler in der vor knapp drei Wochen freigegebenen Hauptversion sorgen. Laut Aussage der Entwickler konzentriert sie sich deshalb auf die Korrektur von Fehlern, die Überarbeitung der Dokumentation und nur kleinere Verbesserungen.

So wurden beispielsweise in den Kernkomponenten gleich 41 Pakete aktualisiert und in der Versionsnummer erhöht. Zahlreiche Änderungen erhielt beispielsweise der NetworkManager, in dem diverse Fehlfunktionen beseitigt wurden. In GLib wurde ein Deadlock beseitigt und gnome-control-center stürzt nicht mehr beim Verlassen des Drucker-Panels ab. Zahlreiche Änderungen hat das Team auch in der gnome-shell eingebaut, die nicht nur um diverse Übersetzungen erweitert wurde, sondern auch Korrekturen erfuhr. Unter anderem wurde die Unterstützung von HiDPI-Bildschirmen korrigiert.

Fotostrecke: 7 Bilder

Zahlreiche weitere Übersetzungen und diverse Korrekturen wurden auch in Evolution eingebunden. Unter anderem wurde der Import korrigiert und die Handhabung von HTML-E-Mails verbessert. In gnome-software korrigierten die Entwickler zudem einen Absturz, die bei der Entfernung einer Erweiterung auftreten konnte. Ebenfalls angepasst wurde der gnome-builder, der in der Version 3.24.1 eine Vielzahl von kleineren Verbesserungen erfuhr. Weitere Korrekturen erfuhren polari und gnome-music. Eine Liste aller Änderungen der Applikationsseite liefert die NEWS-Datei

Gnome 3.24.1 kann im Quellcode vom Server des Projektes heruntergeladen werden. Zahlreiche Distributionen bieten zudem fertig erstellte Pakete an.