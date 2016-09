Sicherheit: Mehrere Probleme in Chromium

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA512



- -------------------------------------------------------------------------

Debian Security Advisory DSA-3667-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Michael Gilbert

September 15, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : chromium-browser

CVE ID : CVE-2016-5170 CVE-2016-5171 CVE-2016-5172 CVE-2016-5173

CVE-2016-5174 CVE-2016-5175 CVE-2016-7395



Several vulnerabilities have been discovered in the chromium web browser.



CVE-2016-5170



A use-after-free issue was discovered in Blink/Webkit.



CVE-2016-5171



Another use-after-free issue was discovered in Blink/Webkit.



CVE-2016-5172



Choongwoo Han discovered an information leak in the v8 javascript

library.



CVE-2016-5173



A resource bypass issue was discovered in extensions.



CVE-2016-5174



Andrey Kovalev discoved a way to bypass the popup blocker.



CVE-2016-5175



The chrome development team found and fixed various issues during

internal auditing.



CVE-2016-7395



An uninitialized memory read issue was discovered in the skia library.



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 53.0.2785.113-1~deb8u1.



For the testing distribution (stretch), these problems will be fixed soon.



For the unstable distribution (sid), these problems have been fixed in

version 53.0.2785.113-1.



We recommend that you upgrade your chromium-browser packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iQQcBAEBCgAGBQJX2iZlAAoJELjWss0C1vRzLC8gALDN9gNrin7tWV9QFwbVP5qv

GWfvSkKheoDFd9RXFmoOFUp5Z+mEyuTl+gyQXlRbYMpSnQPGVAr8aukHmLHqjNJk

cJWVrM1djWRcn6Mw04ZF3Xbm3lwo6N5G19p/cD4Xc9BVeB4f1m14u9SlRpm8J1Co

9Hrg0nxEbEhcssI07G0/VD/yUfA8+/xAXTLS6BOktJW/r0QuNQOmbGOy+TZzv8zM

wSqHBNinpESzJqPi1hRI5bhIkhnijTlnXVjNP4k9u2VgkY/YfL3gU3fL+LWUX11p

qX4L3o/8INmiLbPd5id7XeJHnl5Lk+2oUHRUIs3rd0+Wjs7Did0NS2Js8wDTFHr7

8rOCoj0SNXmuofZ5iQlCdtQJ5vu52uSzssTz5vUir8ZdWUKIqWlYCydEsbBdbhVC

FMod5WKqK+eOTfnng9S671D+4kobtN3Eh4iVpVsOZbTw/h9v09yRT+J4FL9vnALa

k8L8yuTV5VJg5J/ecTgBZSr8fBMswQlia4yieDraQx1wW7Sjrnetz9VcnvIDRMP1

oED7b7h8tdw+6gGjPCeTZWuufHkciNPpDBKdR9oAhKKYHFYzafmSgBfdgeaz7UtK

xys9+4UkHIeQPZQVdtZY/JjHDg61C0NxdHRglea9X3YkjLsdS1rQ7UAzPBLT03+a

qi+n6MlPxMDLOOJQ/tB6RMPeADn7NdqW6/SwFVO151DGgsxyB8OWqfiKjGsQdstk

H3MasIV14hoCC+NRQgVFokpB/xWvXDLYizsGQpMm5JDZgBkwI3jRi+NRUjpgpYzr

BjYvitxABrDRGZAxMu+LAWnfGnmuUt6jxTUj1oGWhq4tBJuMmK8gZsTO688j9lG1

CRa7f6jxnTWWdwXwVkGuMBxZTMef79uFpkI7vlyq87L5xTqtOagRWKExT+ivYI03

WZ3QIftK2nepGHTmmwLj4xxsG9UgxndL2792hOwdAzPLhlh3K7kIlftH6ySfWG1h

VvJqWJBPyvmiWqRbmAsxJ6j66z1q9Yv/iSeUzEb5KcbqYxA4fk8n62XU+c2h3KGl

73riQW+ksKRvXWKuwluiysCPpjCONJ97TylcWyj6/plWcvb9Y1Tan36IjemRvUAh

97BsekrpfrCbkcE6vrC6qC7WoWNma02dPui0OZtA9yRZ7u6RWDZ7fL1Rk16/ochf

4czDrgnOe09iHwk6nWftBFudcmdBQTzoK9G0YClvskdQEQZdsaY5vX0GzJljNXkI

+upH/DSycdcxWKG5Y0PqNLdWsGGP9+LajJmr4t2nOv+UHGeL9PPsljHAK0+PrIzu

UKME/udeT7clyGd++xceA+Vgbf1ojmZQvbs1GWLLMqU4C+d9+4DQNXSSd3q5eXU=

=Tf2h

-----END PGP SIGNATURE-----