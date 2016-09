Sicherheit: Pufferüberläufe in curl

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

[slackware-security] curl (SSA:2016-259-01)



New curl packages are available for Slackware 13.0, 13.1, 13.37, 14.0, 14.1,

14.2, and -current to fix a security issue.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

+--------------------------+

patches/packages/curl-7.50.3-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Fixed heap overflows in four libcurl functions: curl_escape(),

curl_easy_escape(), curl_unescape() and curl_easy_unescape().

For more information, see:

https://curl.haxx.se/docs/adv_20160914.html

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7167

(* Security fix *)

+--------------------------+





Where to find the new packages:

+-----------------------------+



Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



Also see the "Get Slack" section on http://slackware.com for

additional mirror sites near you.



Updated package for Slackware 13.0:

curl-7.50.3-i486-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.0:

curl-7.50.3-x86_64-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware 13.1:

curl-7.50.3-i486-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.1:

curl-7.50.3-x86_64-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware 13.37:

curl-7.50.3-i486-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.37:

curl-7.50.3-x86_64-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware 14.0:

curl-7.50.3-i486-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.0:

curl-7.50.3-x86_64-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware 14.1:

curl-7.50.3-i486-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.1:

curl-7.50.3-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware 14.2:

curl-7.50.3-i586-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.2:

curl-7.50.3-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware -current:

curl-7.50.3-i586-1.txz



Updated package for Slackware x86_64 -current:

curl-7.50.3-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

+-------------+



Slackware 13.0 package:

14421c446c83e8067ee99051f0ea8609 curl-7.50.3-i486-1_slack13.0.txz



Slackware x86_64 13.0 package:

62830f5888c0fba626ad29f82b0fef3e curl-7.50.3-x86_64-1_slack13.0.txz



Slackware 13.1 package:

72ebdfcb792ea6efd7730a6fd9edba23 curl-7.50.3-i486-1_slack13.1.txz



Slackware x86_64 13.1 package:

a61c692091c2b46fcf365ca63e0abad4 curl-7.50.3-x86_64-1_slack13.1.txz



Slackware 13.37 package:

490fb0de5ce5440f67e7aa7a6dd56bd3 curl-7.50.3-i486-1_slack13.37.txz



Slackware x86_64 13.37 package:

d5ec25d07d5daaf0c99387d449c01968 curl-7.50.3-x86_64-1_slack13.37.txz



Slackware 14.0 package:

28f4d698e11368b795efcf5af7a92dc0 curl-7.50.3-i486-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 package:

a3b13d4a41e59a2b0572d513a6c55f88 curl-7.50.3-x86_64-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 package:

9f3f2d8c03bc821f23cacb116ed47feb curl-7.50.3-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 package:

c7df6f381c212fe86d1f182db6c2976c curl-7.50.3-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 package:

d4fc39f22c3e8d50b563df71da58bd58 curl-7.50.3-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 package:

aac11d7c1780f14f7d45c9a3f6ee1874 curl-7.50.3-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current package:

23023b11dd5301bcb6329a9d77d8630c n/curl-7.50.3-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current package:

560b459c9b76eea9cceead3fdf109657 n/curl-7.50.3-x86_64-1.txz





Installation instructions:

+------------------------+



Upgrade the package as root:

# upgradepkg curl-7.50.3-i586-1_slack14.2.txz





+-----+



Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



