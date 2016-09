Sicherheit: Mehrere Probleme in Pidgin

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

[slackware-security] pidgin (SSA:2016-265-01)



New pidgin packages are available for Slackware 13.0, 13.1, 13.37, 14.0, 14.1,

14.2, and -current to fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

patches/packages/pidgin-2.11.0-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

This release fixes bugs and security issues.

For more information, see:

https://www.pidgin.im/news/security/

(* Security fix *)

Where to find the new packages:

Updated package for Slackware 13.0:

pidgin-2.10.11-i486-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.0:

pidgin-2.10.11-x86_64-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware 13.1:

pidgin-2.10.11-i486-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.1:

pidgin-2.10.11-x86_64-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware 13.37:

pidgin-2.10.11-i486-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.37:

pidgin-2.10.11-x86_64-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware 14.0:

pidgin-2.10.11-i486-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.0:

pidgin-2.10.11-x86_64-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware 14.1:

pidgin-2.10.12-i486-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.1:

pidgin-2.10.12-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware 14.2:

pidgin-2.11.0-i586-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.2:

pidgin-2.11.0-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware -current:

pidgin-2.11.0-i586-1.txz



Updated package for Slackware x86_64 -current:

pidgin-2.11.0-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

Slackware 13.0 package:

99cb5e3128d1fb5cf60b187ec92ff9b5 pidgin-2.10.11-i486-1_slack13.0.txz



Slackware x86_64 13.0 package:

0d319a10d164d03d8955eba1e857b44b pidgin-2.10.11-x86_64-1_slack13.0.txz



Slackware 13.1 package:

bc9f93c7d59eb27f5f9306c6ed46396e pidgin-2.10.11-i486-1_slack13.1.txz



Slackware x86_64 13.1 package:

cb3f1410fe428eb350b4dc78161fc56b pidgin-2.10.11-x86_64-1_slack13.1.txz



Slackware 13.37 package:

07ebc0d39bd2985b315460e3e1d4487a pidgin-2.10.11-i486-1_slack13.37.txz



Slackware x86_64 13.37 package:

14ce27cc75ea57075892babaa84781e3 pidgin-2.10.11-x86_64-1_slack13.37.txz



Slackware 14.0 package:

12edc9aff5ff7a4aba64c3c93c65e491 pidgin-2.10.11-i486-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 package:

ab14c4e819ef3fad8420fe01abcb8004 pidgin-2.10.11-x86_64-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 package:

cc40de08da4fa0d08bef29c8458d182e pidgin-2.10.12-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 package:

ff639a5909360099ace362f864b3095b pidgin-2.10.12-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 package:

3731c32a163e320e65ffccb926fed2b7 pidgin-2.11.0-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 package:

e17d8b9a9234dd6523ef2e7886dd4dc5 pidgin-2.11.0-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current package:

dc665fbf19486fb29f73b20e8e984efb xap/pidgin-2.11.0-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current package:

7e09d739b0518e6439f1433389b679a2 xap/pidgin-2.11.0-x86_64-1.txz





Installation instructions:

Upgrade the package as root:

# upgradepkg pidgin-2.11.0-i586-1_slack14.2.txz





Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



