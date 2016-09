Sicherheit: Zwei Probleme in irssi

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3672-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

September 21, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : irssi

CVE ID : CVE-2016-7044 CVE-2016-7045



Gabriel Campana and Adrien Guinet from Quarkslab discovered two remotely

exploitable crash and heap corruption vulnerabilities in the format

parsing code in Irssi, a terminal based IRC client.



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 0.8.17-1+deb8u1.



We recommend that you upgrade your irssi packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

