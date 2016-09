Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenSSL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

[slackware-security] openssl (SSA:2016-266-01)



New openssl packages are available for Slackware 14.0, 14.1, 14.2, and -current

to fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

+--------------------------+

patches/packages/openssl-1.0.2i-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

This update fixes denial-of-service and other security issues.

For more information, see:

https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6304

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6305

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-2183

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6303

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6302

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-2182

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-2180

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-2177

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-2178

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-2179

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-2181

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6306

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6307

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6308

(* Security fix *)

patches/packages/openssl-solibs-1.0.2i-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

+--------------------------+





Where to find the new packages:

+-----------------------------+



Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



additional mirror sites near you.

additional mirror sites near you.



Updated packages for Slackware 14.0:

openssl-1.0.1u-i486-1_slack14.0.txz

openssl-solibs-1.0.1u-i486-1_slack14.0.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.0:

openssl-1.0.1u-x86_64-1_slack14.0.txz

openssl-solibs-1.0.1u-x86_64-1_slack14.0.txz



Updated packages for Slackware 14.1:

openssl-1.0.1u-i486-1_slack14.1.txz

openssl-solibs-1.0.1u-i486-1_slack14.1.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.1:

openssl-1.0.1u-x86_64-1_slack14.1.txz

openssl-solibs-1.0.1u-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated packages for Slackware 14.2:

openssl-1.0.2i-i586-1_slack14.2.txz

openssl-solibs-1.0.2i-i586-1_slack14.2.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.2:

openssl-1.0.2i-x86_64-1_slack14.2.txz

openssl-solibs-1.0.2i-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated packages for Slackware -current:

openssl-solibs-1.0.2i-i586-1.txz

openssl-1.0.2i-i586-1.txz



Updated packages for Slackware x86_64 -current:

openssl-solibs-1.0.2i-x86_64-1.txz

openssl-1.0.2i-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

+-------------+



Slackware 14.0 packages:

e6d4b3a76383f9f253da4128ba23f269 openssl-1.0.1u-i486-1_slack14.0.txz

c61d31a1751ae39af89d3fee0b54f0d8 openssl-solibs-1.0.1u-i486-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 packages:

96be19e6a96c9beb5d3bbc55348fb483 openssl-1.0.1u-x86_64-1_slack14.0.txz

b7a8fa2ebd16c8ae106fc1267bc29eca openssl-solibs-1.0.1u-x86_64-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 packages:

099b960e62eaea5d1a639a61a2fabca7 openssl-1.0.1u-i486-1_slack14.1.txz

b5d5219e05db97f63c4d6c389d6884fb openssl-solibs-1.0.1u-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 packages:

fc96c87d76c9d1efd1290ac847fa7c7c openssl-1.0.1u-x86_64-1_slack14.1.txz

e873b66f84f45ea34d028a3d524ce573 openssl-solibs-1.0.1u-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 packages:

85ebfd338921f2818e84e0ad07b3cf1c openssl-1.0.2i-i586-1_slack14.2.txz

5d8aa37736b364beabda0bb50f6b87b1 openssl-solibs-1.0.2i-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 packages:

6a98076465b9e7f2bca791ae957787f5 openssl-1.0.2i-x86_64-1_slack14.2.txz

1aa557b1c5cd8f6ce2a5986395ae47c9 openssl-solibs-1.0.2i-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current packages:

ceebd7f21ac6e9cb2c94d808ef7e83fc a/openssl-solibs-1.0.2i-i586-1.txz

faef6f627e1eda3c99f1507005042ec7 n/openssl-1.0.2i-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current packages:

8c4fb36e01b7943504d24ca4a913b83d a/openssl-solibs-1.0.2i-x86_64-1.txz

75e17a5b960c2cfa7e8803dd52c072a1 n/openssl-1.0.2i-x86_64-1.txz





Installation instructions:

+------------------------+



Upgrade the packages as root:

# upgradepkg openssl-1.0.2i-i586-1_slack14.2.txz

openssl-solibs-1.0.2i-i586-1_slack14.2.txz





+-----+



Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



