Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenSSL (Aktualisierung)

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA512



- -------------------------------------------------------------------------

Debian Security Advisory DSA-3673-2 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

September 23, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : openssl

Debian Bug : 838652 838659



It was discovered that the original patch applied for CVE-2016-2182 in

DSA-3673-1 was incomplete, causing a regression when parsing

certificates. Updated packages are now available to address this

problem.



For the stable distribution (jessie), this problem has been fixed in

version 1.0.1t-1+deb8u5.



We recommend that you upgrade your openssl packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iQJ8BAEBCgBmBQJX5Y1oXxSAAAAAAC4AKGlzc3Vlci1mcHJAbm90YXRpb25zLm9w

ZW5wZ3AuZmlmdGhob3JzZW1hbi5uZXQ0NjQ0NDA5ODA4QzE3MUUwNTUzMURERUUw

NTRDQjhGMzEzNDNDRjQ0AAoJEAVMuPMTQ89Ed98P/3hABqlMRSLO7IpnNB1qQwfv

ClBaabZ5HPMxUkT6Tu28kDbMAVJoAVs8hCfHkvDFKcJZ0GD51Q0RcO7qkFByKg0b

/VD4qB/tQsWs2/B+TC5+u9ZbZ25gfXgR8lWkhTV0yabdpa15Gy8Bmx1j5uZkRd49

yz9aPQeRjIYYKYb1jA2PyeStYA39aj/Qe6/oF2pf0yZjpOHlKIn3LE5zme2LmK+q

T6f4653zEay1uUG9xrblVXSv/7H6HDYxXisduN+411T7Ly+K3N6QRqlQGGsuc2H7

3/WFaYB264E58FlcbWXJ3KcApYJEBnoXiJQFrrcfNQNxsVUY+EhKkdNU6J0CE9pe

VBHbPkDkek7GVmLK8d58kdF8BVyiIXxZkSBqfJQEWri6Qaq2c+2L6ZdK+cTDVFch

+FmP2Y45SBmmuPM4m4u7LAcFecjQjaEFUaNX3w1ex2Dc0AU/1V6A2PUHalXQz5U/

o5/bHFRSer6yOPhgFl2mUzSuklMdQDVzjg0JNaPbgH6drX7iW50TzXTflwKEx0HC

f83pr5sl3MhOyfrjysrmZmfT5kV3HIUqWzbnELswPpNd0soYnaBxY23e7jyjYUag

77WqkYzqtJEkRZjkb4TsHgCELyPG2oj4fae5Dit7Hm0hH7XiTmOnF6dzq/4bTZTX

Jn/gMe1ddc2vPa6SE2Yw

=yUvu

-----END PGP SIGNATURE-----