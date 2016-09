Sicherheit: Denial of Service in BIND

CentOS Errata and Security Advisory 2016:1944 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1944.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

14b0bbafb75f62a4036e01a61b1e3a10ba22292353235aacafd4d46f710f0b83

bind-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.i686.rpm

e77a8b8d50175994c3b5eaf6cf86029fe3692068efca81b883d75a42baf287cc

bind-chroot-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.i686.rpm

0422a0d43fa1f587beb767dc1345b181dc080a42725a5341e097b2363139295b

bind-devel-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.i686.rpm

e92c9c46a02276482ec13498abc4145063a0e7a5dc1e8c93c7e05bdb8ce28e01

bind-libs-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.i686.rpm

a3526ee41258d489e9fe53e4c45eb9827b803c6ce47b017969ab03b2628bb599

bind-sdb-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.i686.rpm

57133039c0c78f6bbba7a153847769a22e46ea4866c6240ff5b039a708483ebb

bind-utils-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.i686.rpm



x86_64:

711754804cf8a23a41122eb331f7b0a5a8253a5bf4bc223dcc2a9afdb7fe75bf

bind-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.x86_64.rpm

6fa57348ba0d36dfca33d6a9d0a8c4a93ef1fccc3ce227c08e41d93e76e2485e

bind-chroot-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.x86_64.rpm

0422a0d43fa1f587beb767dc1345b181dc080a42725a5341e097b2363139295b

bind-devel-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.i686.rpm

9f3f2d56158a7cfd188b2a45f688f0884c69dd0d39f78406a140834bdde1e263

bind-devel-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.x86_64.rpm

e92c9c46a02276482ec13498abc4145063a0e7a5dc1e8c93c7e05bdb8ce28e01

bind-libs-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.i686.rpm

db56544d6df672a95f507e638bf7f3d0edc406b633114888c9e8da3aecf8f266

bind-libs-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.x86_64.rpm

8b5f974fae2564829542b7e4f1e380f5434065aba0ce009c52ad6807eff9d487

bind-sdb-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.x86_64.rpm

a08bc5bdfde32c88c4956ae05a1dc9700e5736cddf36c700f064f8fbd8db2b40

bind-utils-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.x86_64.rpm



Source:

9ec80ba888e41898c3e50e68d522f424257ea7aaf343f15aa0a66dc20b7e0147

bind-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce