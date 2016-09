Sicherheit: Denial of Service in BIND

CentOS Errata and Security Advisory 2016:1944 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1944.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

83413bca7e41a7798cef6763d5e44fdcef18a5b54f639f3261920485a44b717c

bind-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

1a76c217e5caf3579dc798ba0107dd6bb308807a1b809a833eb846ba8cde651f

bind-chroot-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

03a2653e14631a1e3d7ae0d4898bfd086abed88a992c1fbc8cd3c3bd2627900d

bind-devel-9.9.4-29.el7_2.4.i686.rpm

51315ea441c94782b888783af0aab77673a6fbbf6c745bd856290dbea1ff6a1d

bind-devel-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

07cb7aae10e7fe0864af0992ea878db2eba0cbe95ae7389d23a0f5d4e1f44af0

bind-libs-9.9.4-29.el7_2.4.i686.rpm

d0fa0c805d7655e469d61d762b23e1d67a80ecb083fc7062be4206972acd7fa8

bind-libs-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

525f06579cbf5ac12656eb8ab9c9db71a6c752ec4a1b587e5f3eec577ed8b904

bind-libs-lite-9.9.4-29.el7_2.4.i686.rpm

e505c3b156aed9abf7f9e2067c125fa7927d93cb7eb3934d20b50687203f691b

bind-libs-lite-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

52ec808a834d678648d07c367c35a88145dc49f7ab0cbf8aec3df30fc86037cd

bind-license-9.9.4-29.el7_2.4.noarch.rpm

43e172f0dff8fe241db7f10d9f889466a8c91a3fe8f5adf0575187599b57003e

bind-lite-devel-9.9.4-29.el7_2.4.i686.rpm

ab56f53fd6ea201e9fd53ee947f24e9e2c0bf584d45c1df525ba3f004dbb367b

bind-lite-devel-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

efc4bd97d4443ba537ee87523c2758116114b222e98a181dd26576e6b0acface

bind-pkcs11-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

9492c47e8f8cf3899f94933846ace3b66ba608875fec46f23ee1ed877cb1f700

bind-pkcs11-devel-9.9.4-29.el7_2.4.i686.rpm

4e1315ab96b87611dcb1223fa5372356ce0388386cb717b133099291eef894b5

bind-pkcs11-devel-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

40c70a514325494f63d2e3dda7579b04bf0c4f233d9e2a114af8893e86459a0f

bind-pkcs11-libs-9.9.4-29.el7_2.4.i686.rpm

ae9ed733848cbb815428b5f658e267c6ea5d917234708dc72c5378c976e426a2

bind-pkcs11-libs-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

03cb753af325022f0fd74b53cae5269271afd3e9d72955ce0d625ed3a637046a

bind-pkcs11-utils-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

3f6a035ab4f28cc07b53ebd0d08180bc61770fc22063da7aff151ac9fd900c46

bind-sdb-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

7571846a525d0d4f7ee4ec9fd7c9e7a8a188e432f9ac8edabc601d544981a1c2

bind-sdb-chroot-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm

bb7cffc09b99ced2319febbe3775c686efa265b2fc8cc5362cd7d5b36196a83a

bind-utils-9.9.4-29.el7_2.4.x86_64.rpm



Source:

e805af290f6fbaa2f111f46f12e17583818e4b15f2be27dd8813fdc3e6a6d39b

bind-9.9.4-29.el7_2.4.src.rpm







