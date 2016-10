Sicherheit: Zwei Probleme in Chromium

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3683-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Michael Gilbert

October 02, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : chromium-browser

CVE ID : CVE-2016-5177 CVE-2016-5178



Several vulnerabilities have been discovered in the chromium web browser.



CVE-2016-5177



A use-after-free issue was discovered in the v8 javascript library.



CVE-2016-5178



The chrome development team found and fixed various issues during

internal auditing.



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 53.0.2785.143-1~deb8u1.



For the testing distribution (stretch), these problems will be fixed soon.



For the unstable distribution (sid), these problems have been fixed in

version 53.0.2785.143-1.



We recommend that you upgrade your chromium-browser packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

