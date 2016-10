Sicherheit: Zwei Probleme in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2006 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2006.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

810ff04c87c510188497a9e532d30337092e09b739dd997942e64e085d41895e

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

e50c485433afef0c43a9817a36c99826fbc09837218ad25be7bffac0c6037c1d

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

31d99898fbd3ffca70762849c9c8a9d9edb1575949039d87c0b9df3ef0b857ff

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

ee1e8df3dcee448ca52156e6d825330a4366eb6efae0b29dad3ef1239b1c6738

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

5e1983363bfaf3a4341494943dc0b76de192f65fc4f4223198cae8c4cb6e1899

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

3f5b8196a07bab358d24f115f2c7f2bda5d94eccac13f356b9823c3b175b1daf

kernel-doc-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

94f9aa57195ed2ff05e327e78729ea619f5fd27205e62ad181d878b082da94bc

kernel-firmware-2.6.32-642.6.1.el6.noarch.rpm

c5cf08bf17c365ea69bc3bc9778790da88496d244d17856f5e9d43ac34be531d

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

358a13a8e8eb25662c6dd53a9035a5f94538b5ed6582553900b061009b366443

perf-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm

fcf125b332f77db4d332685f25896e3a989dccca8e63ad6624e92a45ecf8335f

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.i686.rpm



x86_64:

80c428c5177041fb5b0a56af511c7f5ac9bcfae172a5a2577f3f76611068e428

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

da1e57d5e274a448574d7f85f74c2348a706a407ffa5eda5a9c0b92851ca23c3

kernel-debug-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

f7d4c7b20c6b7143776e70874f988350f3617d9b210888c448334de03b4f7c6d

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

dbd000bce2359a5b8968c5ef7efadbff0b18c0617ea02d41b379fc4bcad9865b

kernel-devel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

a17a898dc404b1198503c5ea96e28c969feede850d37118849272e7d82d3eb15

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

38bd345c31d629381967088aae3c0d73c21e71ab52b7512fc4df1893800b1673

perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm

dc28a444a6aa28401c3c65617a51eba10befbf6ea0e0762dd289c06f5025d3e0

python-perf-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64.rpm



Source:

bdc9da7e700dd6315c721c315fd032b07f1eecc8bb0dfd7d14875a860ebcee8d

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.src.rpm







