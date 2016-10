Sicherheit: Mehrere Probleme in PHP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA512



- -------------------------------------------------------------------------

Debian Security Advisory DSA-3689-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

October 08, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : php5

CVE ID : CVE-2016-7124 CVE-2016-7125 CVE-2016-7126 CVE-2016-7127

CVE-2016-7128 CVE-2016-7129 CVE-2016-7130 CVE-2016-7131

CVE-2016-7132 CVE-2016-7411 CVE-2016-7412 CVE-2016-7413

CVE-2016-7414 CVE-2016-7416 CVE-2016-7417 CVE-2016-7418



Several vulnerabilities were found in PHP, a general-purpose scripting

language commonly used for web application development.



The vulnerabilities are addressed by upgrading PHP to the new upstream

version 5.6.26, which includes additional bug fixes. Please refer to the

upstream changelog for more information:



https://php.net/ChangeLog-5.php#5.6.25

https://php.net/ChangeLog-5.php#5.6.26



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 5.6.26+dfsg-0+deb8u1.



We recommend that you upgrade your php5 packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iQJ8BAEBCgBmBQJX+PdyXxSAAAAAAC4AKGlzc3Vlci1mcHJAbm90YXRpb25zLm9w

ZW5wZ3AuZmlmdGhob3JzZW1hbi5uZXQ0NjQ0NDA5ODA4QzE3MUUwNTUzMURERUUw

NTRDQjhGMzEzNDNDRjQ0AAoJEAVMuPMTQ89EuqYP/2gLJrk2Cpcj4LwMcktVIidD

Ws/1RobzcekwVatUHUQZY3YWjYamu2j1+irdQi0MNZaUU+BdAiepNAfOItbzMepK

odp83G84dMguqaJToM5tyeuXDMUNnKOkqTzd8VwdJ9l/cgTSWU5lgQKQJnocun2I

KAjyGkrylJKb5yPZp+BiWpQbUQRFHagB7hdYYJ16vSdHbq8g6MjtWQfc/p2JYsnr

P1YTEqhX67/NU5ryc1j1SWKxpYVBwhknwICyXKy1f1JH64cSfwzVJzj3Y199Z/za

vWrUpOpVYzkMF6+qSbF4OdjAlY4ZFUbQFg+L+5gKH4aQoutmFknFz+X2BZKjo5BV

d2RVT2GpDOE2imWr0Ag2XMs0jpzIIkeELTwbCmMT6scgkgXZEPdFkHbBYv5CXNv5

ye7wQtVzkeAERptNdRIs3TgWR4iGVNutzXRNbq0hMvkjPuLTcon/KdRxomexKh1u

dVJWWi7/dm6DxYA5NjAff7W0GALEDHocdkmj+rRCRrtMojn1FmtKPlBaXImeMOWF

NiUJ8aE686KEOrA62hbr4bmCIklOQimgfxjZrAQRnGKZse7tWFMXWGFIhT1c6Cmf

+8bdbWFHtDH+oI8go9v+4x6abDTvgIotFCPWPVBWKNdBf43HIO1zDHUwNfqCFq8C

2hGMVDgvXPPmeB+RV129

=Rbgn

-----END PGP SIGNATURE-----