Sicherheit: Mehrere Probleme in tomcat6

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2045 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2045.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

babc3fcb381b2c8d30dbbd2d272c5b7fa7dcdb570eb0144056d11ab451a586fe

tomcat6-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm

455da241543545f395e7e85c06a2249f83e521522b474f5c5222de84503889c2

tomcat6-admin-webapps-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm

5b8a16864184e4155c660d85f8b6f9ec3cd1d40f4056f88d36233a051168ec2f

tomcat6-docs-webapp-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm

9b8196109a7292418c55e94700c2f198dd4712883c82e60d61702e13c2b11bd3

tomcat6-el-2.1-api-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm

4409dfecb3c0b531458dd2f86dc43c965d083f436d45d9b848d9a0d7226c20f9

tomcat6-javadoc-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm

4dccee678ed84584f126220a53ae28f4b182d3d64dc7dec1c177434099ff6a7b

tomcat6-jsp-2.1-api-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm

731391be52bd1066857f0bee453696a9e959bb1d96f5dffde6d49d573d3bbee5

tomcat6-lib-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm

6c8e62432a06f732d72cca4eac58d2f307af3999a194dbc7a6ea81fcc0b14443

tomcat6-servlet-2.5-api-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm

60fbf08353015b0172bd2eb9019693699b392509ddd391e24b11f729e095d51b

tomcat6-webapps-6.0.24-98.el6_8.noarch.rpm



Source:

8cc419390cbabc3dfb9e795201c6f6e239f14a261040617a6a912b4a45c5efed

tomcat6-6.0.24-98.el6_8.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



