Sicherheit: Pufferüberlauf in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2047 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2047.html



x86_64:

ebe4618129ac1dfc2c10cf5eaf8382a21bb887665f334a48c21c986f0e1b18ec

kernel-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

847b2e08b15e95ac648c58fbe155003bcbb06d533bf9b9c9657c67f679c3abe1

kernel-abi-whitelists-3.10.0-327.36.2.el7.noarch.rpm

cb6d2280867101ed451551fb6fb9a7882b17f1374b17c67a751fd4fad558ddcb

kernel-debug-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

44a614b76188f6aedfdcc0318530e781563d8224a9d91f925a2938e28cda3442

kernel-debug-devel-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

b3d22808b0f9ed988a9491f0334c51eb4fe298f5aa057ee7d1bcdb4cb45602cf

kernel-devel-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

b39f1780d7fd84cfb26ada300491447dcc159aa9c1ee31e9004ac5d6dfcd06dc

kernel-doc-3.10.0-327.36.2.el7.noarch.rpm

3b94997297e7a2c2870fa4c49d87a8cdd6dd454894cb7151d43684245f8e39bc

kernel-headers-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

7afafc06a4e7e2f27e19479bda900b96eb605c62b41d440b518d36ea69a30d59

kernel-tools-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

fd03eca27b0eb2f6b86c688c1d0740aaabe0004b0c6e9018c6f607dd25b20d98

kernel-tools-libs-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

6b4221c60ef0a3f3da8fb31da03f7088606f661f236d8e5577c87c7570ec7a6e

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

25d823ad940eb3d120feabc3ed6796de8f7257272851154bb01ffb9d1ccac0bd

perf-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm

6283a448db29cfe72ac6b25a1054d56d0c7ea0da84940b74c037331dda9425e1

python-perf-3.10.0-327.36.2.el7.x86_64.rpm



Source:

a4fd031322c48e0d7466268c0a699320ec516615586d08b616d0dd4bcdd05a6f

kernel-3.10.0-327.36.2.el7.src.rpm







