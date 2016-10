Sicherheit: Mehrere Probleme in Apache Tomcat

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2046 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2046.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

990b46136d7ab37e16fdab314e3a7fc4a9e95901d98953492a4dc7bf98b0dec5

tomcat-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

2b0c2940d3523cd8170558b1897fd93fbe6a5e7894d4a0a5ae47b1ad1ecabb4b

tomcat-admin-webapps-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

c1f18a6f43d1cf29b0888d4dab35d882b46d9bd7156810f0bc6c9b945b45eeb0

tomcat-docs-webapp-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

3ed5a6d37d1ec192b61b9f863631e3e76500ab25fc50aedbf5aa21152eedd88e

tomcat-el-2.2-api-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

4aa21b8b8042fe7cc2b599c104c5f4a89b02df885f6748f317982864c3f5d450

tomcat-javadoc-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

2c3fd0e09736dc0408b05ad357a231a6550ad47f62ff251c340e902fa02e2537

tomcat-jsp-2.2-api-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

51bc5c893efb34dfc35fed0db6b1e8d4a527ee0f49d252f48ee443a5c75e3594

tomcat-jsvc-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

e5cce66ab49deaa2da78f6b442e995f80c8c0ab4fcf60a79cbdeceda15584eea

tomcat-lib-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

84d7acb6b5e1a7ab32db77a05e82975e771e744131a69ebae403db04047885e2

tomcat-servlet-3.0-api-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm

cfc59e3f3f4cb38eaac619747c41fd120eede51549968a351b0628d2d3507df0

tomcat-webapps-7.0.54-8.el7_2.noarch.rpm



Source:

f07116727e04e380d023855560f28ec3e5d104fb8f13c9cb59ffe1901f864068

tomcat-7.0.54-8.el7_2.src.rpm







