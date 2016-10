Sicherheit: Zwei Probleme in quagga

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

==========================================================================

Ubuntu Security Notice USN-3102-1

October 13, 2016



quagga vulnerabilities

==========================================================================



A security issue affects these releases of Ubuntu and its derivatives:



- Ubuntu 16.04 LTS

- Ubuntu 14.04 LTS

- Ubuntu 12.04 LTS



Summary:



Several security issues were fixed in Quagga.



Software Description:

- quagga: BGP/OSPF/RIP routing daemon



Details:



It was discovered that Quagga incorrectly handled dumping data. A remote

attacker could possibly use a large BGP packet to cause Quagga to crash,

resulting in a denial of service. (CVE-2016-4049)



It was discovered that the Quagga package incorrectly set permissions on

the configuration directory. A local user could use this issue to possibly

obtain sensitive information. (CVE-2016-4036)



Update instructions:



The problem can be corrected by updating your system to the following

package versions:



Ubuntu 16.04 LTS:

quagga 0.99.24.1-2ubuntu1.1



Ubuntu 14.04 LTS:

quagga 0.99.22.4-3ubuntu1.2



Ubuntu 12.04 LTS:

quagga 0.99.20.1-0ubuntu0.12.04.5



After a standard system update you need to restart Quagga to make all the

necessary changes.



References:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-3102-1

CVE-2016-4036, CVE-2016-4049



Package Information:

https://launchpad.net/ubuntu/+source/quagga/0.99.24.1-2ubuntu1.1

https://launchpad.net/ubuntu/+source/quagga/0.99.22.4-3ubuntu1.2

https://launchpad.net/ubuntu/+source/quagga/0.99.20.1-0ubuntu0.12.04.5







