Sicherheit: Mehrere Probleme in Oracle JDK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201610-08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://security.gentoo.org/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Severity: Normal

Title: Oracle JRE/JDK: Multiple vulnerabilities

Date: October 15, 2016

Bugs: #578160, #580608, #589208

ID: 201610-08



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Synopsis

========



Multiple vulnerabilities have been found in Oracle's JRE and JDK

software suites allowing remote attackers to remotely execute arbitrary

code, obtain information, and cause Denial of Service.



Background

==========



Java Platform, Standard Edition (Java SE) lets you develop and deploy

Java applications on desktops and servers, as well as in today’s

demanding embedded environments. Java offers the rich user interface,

performance, versatility, portability, and security that today’s

applications require.



Affected packages

=================



-------------------------------------------------------------------

Package / Vulnerable / Unaffected

-------------------------------------------------------------------

1 dev-java/oracle-jre-bin < 1.8.0.102 Vulnerable!

< 1.8.0.102

2 dev-java/oracle-jdk-bin >= 1.8.0.102

>= 1.8.0.102

-------------------------------------------------------------------

NOTE: Certain packages are still vulnerable. Users should migrate

to another package if one is available or wait for the

existing packages to be marked stable by their

architecture maintainers.

-------------------------------------------------------------------

2 affected packages



Description

===========



Multiple vulnerabilities exist in both Oracle’s JRE and JDK. Please

review the referenced CVE’s for additional information.



Impact

======



Remote attackers could gain access to information, remotely execute

arbitrary code, or cause Denial of Service.



Workaround

==========



There is no known workaround at this time.



Resolution

==========



All Oracle JRE Users users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot -v ">=dev-java/oracle-jdk-bin-1.8.0.102"



All Oracle JDK Users users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot -v ">=dev-java/oracle-jdk-bin-1.8.0.102"



References

==========



[ 1 ] CVE-2016-0402

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-0402

[ 2 ] CVE-2016-0448

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-0448

[ 3 ] CVE-2016-0466

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-0466

[ 4 ] CVE-2016-0475

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-0475

[ 5 ] CVE-2016-0483

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-0483

[ 6 ] CVE-2016-0494

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-0494

[ 7 ] CVE-2016-0603

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-0603

[ 8 ] CVE-2016-0636

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-0636

[ 9 ] CVE-2016-3426

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3426

[ 10 ] CVE-2016-3458

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3458

[ 11 ] CVE-2016-3485

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3485

[ 12 ] CVE-2016-3498

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3498

[ 13 ] CVE-2016-3500

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3500

[ 14 ] CVE-2016-3503

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3503

[ 15 ] CVE-2016-3508

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3508

[ 16 ] CVE-2016-3511

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3511

[ 17 ] CVE-2016-3550

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3550

[ 18 ] CVE-2016-3552

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3552

[ 19 ] CVE-2016-3587

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3587

[ 20 ] CVE-2016-3598

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3598

[ 21 ] CVE-2016-3606

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3606

[ 22 ] CVE-2016-3610

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-3610



Availability

============



This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201610-08



Concerns?

=========



Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

=======



Copyright 2016 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





