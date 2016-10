Sicherheit: Pufferüberlauf in quagga

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3695-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Florian Weimer

October 18, 2016 https://www.debian.org/security/faq

Package : quagga

CVE ID : CVE-2016-1245

Debian Bug : 841162



It was discovered that the zebra daemon in the Quagga routing suite

suffered from a stack-based buffer overflow when processing IPv6

Neighbor Discovery messages.



For the stable distribution (jessie), this problem has been fixed in

version 0.99.23.1-1+deb8u3.



We recommend that you upgrade your quagga packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

