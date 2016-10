Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenJDK

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2079 Critical



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2079.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

028b7d73cab8947df0f2fe08c028d6349aa7cb6a19ef01ac4ddc78939ab25f61

java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

83fc734f15cd1891fb0c5fd5e692df9048cd7dc56ec468e7281eb2eaf6654e20

java-1.8.0-openjdk-accessibility-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

84a58a7dab05f4230d4c30b35e0649de9e0f0acd1ea984428da31ca4d91dab92

java-1.8.0-openjdk-accessibility-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

02488f4200afbba9b86c6f3cbf6054778afaf24164675fe1a7e3eca113999999

java-1.8.0-openjdk-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

7c5e7dc04f1286a18c1c5df06fa73dd5640ef9f631c91c2a3cd6c883cb7acf68

java-1.8.0-openjdk-demo-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

11b2902c6c4d7dfe82b869903c894b05c7b768c337469f36310fc43b5b4611df

java-1.8.0-openjdk-demo-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

03433ad6c3f91643b9744acf870b875d7418593c60c31eb5cfe32f4619112a8f

java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

70c0c17a4dced2896b0f1d4c622615e2e3bfce16042017d0e424496a1386d680

java-1.8.0-openjdk-devel-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

ce6eed8d95c73553e83669594284cfb4d43959761499f1a2d90e040352eb8b1c

java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

b9f8e783b3f82a3fe567a6f343a3e7ab5acf3d838fb2bdf6670da3df52bc11bd

java-1.8.0-openjdk-headless-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

5f2d8974a59c970489994bd9f74194122cfccd1d48e3078977e9840cccd4bae4

java-1.8.0-openjdk-javadoc-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm

99764694bbfc61c98497d90f482f11b29edeb9a14ed583386e1fcd1f7685a003

java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.noarch.rpm

241163cc6cd5f82476b489dcaa3d02e2e97f71606de63af94178f0538648b9e2

java-1.8.0-openjdk-src-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm

749d9c3495ec107da97f6044016972877c75346e06f358559d8beb1dd0b013ad

java-1.8.0-openjdk-src-debug-1.8.0.111-1.b15.el7_2.x86_64.rpm



Source:

14dd2d91e721496277c119284a579fe2efd2433e3ee1841053bef94f5fb2f455

java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-1.b15.el7_2.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



