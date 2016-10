Sicherheit: Denial of Service in BIND

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2093 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2093.html



i386:

1c7927fec6b2966dd9e0b8c9c28bc8e384638db4dabea4f216f5fe649b65424e

bind-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

f05787e1d6d3824b875923a91f9b71c73342190fcacdf34ed7e426f88eda16d1

bind-chroot-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

8328c709e2ac7203f2a33f5bc591262900fa4c3a4715f5224ed3fbe1848bc2d3

bind-devel-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

ac09b6c1a8368ed464a8bae61f4a2025b2e617c8f77bdd90b14ce5a3cd5010c3

bind-libbind-devel-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

73318c5eb63ea15dc6e31cf23fbb23e0012d860e9e3726c18a9bbec99df7a485

bind-libs-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

1b06ccd1b79c863c7459cb4cfa1a6d5cf18b06b20d141dbceac8be23275c3606

bind-sdb-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

e5f0a486cb2b6808f3f1d5b81f42ebab2927d5e2d12abcf21a22d44106cac52e

bind-utils-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

592201761602a121208cefad75f7d955df9a89d58be06c0b9db978322f47fb94

caching-nameserver-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm



x86_64:

3cff5f207d927f99e5d342397badeb1513485699ae0aefda9a5562f99a51f560

bind-9.3.6-25.P1.el5_11.10.x86_64.rpm

5d41ef95a0fc3a3635421def7792c4971aef60fa968e31f050805998bdf530f6

bind-chroot-9.3.6-25.P1.el5_11.10.x86_64.rpm

8328c709e2ac7203f2a33f5bc591262900fa4c3a4715f5224ed3fbe1848bc2d3

bind-devel-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

73ea232936f464e5eb90aff556e7b72d5fc43809596b7ba3edf006fa0c8ffd37

bind-devel-9.3.6-25.P1.el5_11.10.x86_64.rpm

ac09b6c1a8368ed464a8bae61f4a2025b2e617c8f77bdd90b14ce5a3cd5010c3

bind-libbind-devel-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

6f7dfba454de9f05434380cfc30dc19558d7b5ea1b2e68688cd642140858b793

bind-libbind-devel-9.3.6-25.P1.el5_11.10.x86_64.rpm

73318c5eb63ea15dc6e31cf23fbb23e0012d860e9e3726c18a9bbec99df7a485

bind-libs-9.3.6-25.P1.el5_11.10.i386.rpm

a8233281551c9185260b88df6c0b5c0279986edfbf68042b46d2e023595f41ed

bind-libs-9.3.6-25.P1.el5_11.10.x86_64.rpm

c503f14920c2853330733ab283c2e9099fc77a0815f6264f554fb61f77825f90

bind-sdb-9.3.6-25.P1.el5_11.10.x86_64.rpm

a4e2bc74b6044ce313b9897c2d9f2fbd1ebe372426e54db186125ac08669d2ef

bind-utils-9.3.6-25.P1.el5_11.10.x86_64.rpm

47ca6185600538c59be505ecdbf0dd837344ca19ff68bef651a988b20f71cde4

caching-nameserver-9.3.6-25.P1.el5_11.10.x86_64.rpm



Source:

a87cf41ad9e8b99cd2f3fa1641d82d570b4b9ff81a35ca92c64549a08b7ef16a

bind-9.3.6-25.P1.el5_11.10.src.rpm







