Sicherheit: Ausführen von Code mit höheren Privilegien in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2098 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2098.html



x86_64:

afb7e2a7c3a38185b99f092b70ec274888a5beb136a7e5077559cbd29b3f55d7

kernel-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

1b33324ee4de14c03dde2eefb91bdee83082dd4ced6c0b94f5ab3253690bce38

kernel-abi-whitelists-3.10.0-327.36.3.el7.noarch.rpm

000ccd89b45a28645202add878b5e37d9a482df68fd5cf12914611098724eea7

kernel-debug-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

430e59db8a03d01f25ff602e766b96b06157fb881db68ca0cb81f229ec2609d6

kernel-debug-devel-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

5522697d3b016509dd3744e714d61e5d177921d2a045588730c1cd41713ba2c1

kernel-devel-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

b3fb9f23b5a2427d90e286350b1e7ded8ce6c3c2c5f7e191ee15bb8a70c981aa

kernel-doc-3.10.0-327.36.3.el7.noarch.rpm

ad0006f10828ff8890c5599982c57a5ed75a9fdc9aab90e0c8cba6422eb766ea

kernel-headers-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

3639553b0daacf8b577a5576d732eadae1aeef30cf61ca15dd755e439b5a8578

kernel-tools-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

b66a1c39f21081605dc3f19afc73236b5cb23a1de8d1bd1b14718165663de7ac

kernel-tools-libs-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

97f1708f020dc0c19c9abead5cabdf813aa56ffdf6f8956811669019d74980d8

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

6101abe377f9c3f96f9a0b32840ccde2d60835af96ffbb1c787841e0a98bb755

perf-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm

cd55f641ed83faeb33d35a7915c78f85f58a237612ffebdfd5f41e652472ce7b

python-perf-3.10.0-327.36.3.el7.x86_64.rpm



Source:

fc7d9058db4d12308f80993c446175e0fd45e413ffafa7b9b2b0c38a432a4a3c

kernel-3.10.0-327.36.3.el7.src.rpm







