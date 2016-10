Sicherheit: Mehrere Probleme in Asterisk

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3700-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff

October 25, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : asterisk

CVE ID : CVE-2015-3008 CVE-2016-2232 CVE-2016-2316 CVE-2016-7551



Multiple vulnerabilities have been discovered in Asterisk, an open source

PBX and telephony toolkit, which may result in denial of service or

incorrect certificate validation.



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 1:11.13.1~dfsg-2+deb8u1.



For the unstable distribution (sid), these problems will be fixed soon.



We recommend that you upgrade your asterisk packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

