Sicherheit: Ausführen von Code mit höheren Privilegien in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2105 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2105.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

accab5355c8df90d69b9c0a510de38c8169f1ad3f68fb90a281a380bda814508

kernel-2.6.32-642.6.2.el6.i686.rpm

34f0fb180eb6366cfe4921bb2754cc5e1a71c653b4c8295f0d7c55b8fc2c5f22

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.6.2.el6.noarch.rpm

f5ee02aae55cd82ffb76592f075ae17b867e45719664c0fbba58c2ddaaef42e5

kernel-debug-2.6.32-642.6.2.el6.i686.rpm

bef23a94d5d10cbc9781973ccab1017608bc6fd4aaea4580e733291b4b1e5c0f

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.2.el6.i686.rpm

c174e85e65af3f6f3e58c91d5496ba442fce86a2069b67e888290ac4bb5ab979

kernel-devel-2.6.32-642.6.2.el6.i686.rpm

a9b70c9690cd9cf1b3a5d8daf6405355d2fe036909702744a13c23aa6dadab24

kernel-doc-2.6.32-642.6.2.el6.noarch.rpm

a718ceea93ff199e1be06ccbbaee1f9904185350d4c3dde7d5efddee95a8e17f

kernel-firmware-2.6.32-642.6.2.el6.noarch.rpm

a1390897ac937dfdc103e496723b3b46130d44b65f03661a9da7d923875d70ae

kernel-headers-2.6.32-642.6.2.el6.i686.rpm

522934abb31cdcf2527d6be98e15c57f2d0449f3cb822d6f51fa8ab0ff802563

perf-2.6.32-642.6.2.el6.i686.rpm

8d26ca9e0f4274066d6f47a6444e53266398d1e2785c2ca7c30e782a930474a7

python-perf-2.6.32-642.6.2.el6.i686.rpm



x86_64:

e03a46c4ad13964946f4a0132514dd784718e64224318481449a9bac96c8a133

kernel-2.6.32-642.6.2.el6.x86_64.rpm

34f0fb180eb6366cfe4921bb2754cc5e1a71c653b4c8295f0d7c55b8fc2c5f22

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.6.2.el6.noarch.rpm

756b7fdf4e4c305ed0bcd5258b78333f2bd1dc0cc6183fcc7b49146237e50d6d

kernel-debug-2.6.32-642.6.2.el6.x86_64.rpm

bef23a94d5d10cbc9781973ccab1017608bc6fd4aaea4580e733291b4b1e5c0f

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.2.el6.i686.rpm

06d0b2dbfe10f04f636faf37fd907111777ead7c406c386eeef4a7dc96a8896b

kernel-debug-devel-2.6.32-642.6.2.el6.x86_64.rpm

0b8195fa45b0dff3af0a7bf6b77e0e320b4674aaf4b57cecc726457f02f208d7

kernel-devel-2.6.32-642.6.2.el6.x86_64.rpm

a9b70c9690cd9cf1b3a5d8daf6405355d2fe036909702744a13c23aa6dadab24

kernel-doc-2.6.32-642.6.2.el6.noarch.rpm

a718ceea93ff199e1be06ccbbaee1f9904185350d4c3dde7d5efddee95a8e17f

kernel-firmware-2.6.32-642.6.2.el6.noarch.rpm

f3f772ca476017a40222059108c2d2801ba6ea5ad3351cf03207fa2c99ce26f2

kernel-headers-2.6.32-642.6.2.el6.x86_64.rpm

a817b22e777013c4757d8d27dbbc12478bca40b04ddfebc7129ea030870faa0d

perf-2.6.32-642.6.2.el6.x86_64.rpm

49d01cc50bde501b650b9d50c4ae0da5a9a53c6e588531a0c4699c21f11ad643

python-perf-2.6.32-642.6.2.el6.x86_64.rpm



Source:

c53ef890315b8699634652e8520af16805ea4b9da607d336d22a7a971ecf486d

kernel-2.6.32-642.6.2.el6.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce