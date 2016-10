Sicherheit: Mehrere Probleme in MariaDB

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



[slackware-security] mariadb (SSA:2016-305-03)



New mariadb packages are available for Slackware 14.1, 14.2, and -current to

fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

+--------------------------+

patches/packages/mariadb-10.0.28-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

This update fixes several security issues.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5616

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5624

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5626

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-3492

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5629

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8283

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7440

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5584

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6663

(* Security fix *)

patches/packages/mariadb-10.0.28-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

This update fixes several security issues.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5616

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5624

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5626

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-3492

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5629

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8283

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7440

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5584

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6663

(* Security fix *)

+--------------------------+





Where to find the new packages:

+-----------------------------+



Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



Also see the "Get Slack" section on http://slackware.com for

additional mirror sites near you.



Updated package for Slackware 14.1:

mariadb-5.5.53-i486-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.1:

mariadb-5.5.53-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware 14.2:

mariadb-10.0.28-i586-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.2:

mariadb-10.0.28-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware -current:

mariadb-10.0.28-i586-1.txz



Updated package for Slackware x86_64 -current:

mariadb-10.0.28-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

+-------------+



Slackware 14.1 package:

f35d96e4eeb5e2b06cf91864a2761dc9 mariadb-5.5.53-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 package:

e0385be13012155e0db9df331279d5c2 mariadb-5.5.53-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 package:

df3be509f54385d5ab0fd7f646ec9d88 mariadb-10.0.28-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 package:

0d6c22025351c0c82f3454700326ca3f mariadb-10.0.28-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current package:

eccd4ad87dec3c55ce6f815dc1238e04 ap/mariadb-10.0.28-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current package:

c3a298678c98073a69e9058026a2b703 ap/mariadb-10.0.28-x86_64-1.txz





Installation instructions:

+------------------------+



Upgrade the package as root:

# upgradepkg mariadb-10.0.28-i586-1_slack14.2.txz



Then, restart the database server:

# sh /etc/rc.d/rc.mysqld restart





+-----+



Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



+------------------------------------------------------------------------+

| To leave the slackware-security mailing list: |

+------------------------------------------------------------------------+

| Send an email to majordomo@slackware.com with this text in the body of |

| the email message: |

| |

| unsubscribe slackware-security |

| |

| You will get a confirmation message back containing instructions to |

| complete the process. Please do not reply to this email address. |

+------------------------------------------------------------------------+

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iEYEARECAAYFAlgX5dgACgkQakRjwEAQIjNBKgCfcJceNyEtYbwRvGwqBbfVM/Xd

wr0AnjeG8s4YO7Pu32gC562brA/sk3Hg

=Gh4Q

-----END PGP SIGNATURE-----