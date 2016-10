Sicherheit: Mehrere Probleme in X11

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

[slackware-security] x11 (SSA:2016-305-02)



New x11 packages are available for Slackware 13.0, 13.1, 13.37, 14.0, 14.1,

14.2, and -current to fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

patches/packages/libX11-1.6.4-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Insufficient validation of data from the X server can cause out of boundary

memory read in XGetImage() or write in XListFonts().

Affected versions libX11 <= 1.6.3.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7942

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7943

(* Security fix *)

patches/packages/libXfixes-5.0.3-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Insufficient validation of data from the X server can cause an integer

overflow on 32 bit architectures.

Affected versions : libXfixes <= 5.0.2.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7944

(* Security fix *)

patches/packages/libXi-1.7.8-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Insufficient validation of data from the X server can cause out of boundary

memory access or endless loops (Denial of Service).

Affected versions libXi <= 1.7.6.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7945

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7946

(* Security fix *)

patches/packages/libXrandr-1.5.1-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Insufficient validation of data from the X server can cause out of boundary

memory writes.

Affected versions: libXrandr <= 1.5.0.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7947

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7948

(* Security fix *)

patches/packages/libXrender-0.9.10-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Insufficient validation of data from the X server can cause out of boundary

memory writes.

Affected version: libXrender <= 0.9.9.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7949

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7950

(* Security fix *)

patches/packages/libXtst-1.2.3-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Insufficient validation of data from the X server can cause out of boundary

memory access or endless loops (Denial of Service).

Affected version libXtst <= 1.2.2.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7951

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7952

(* Security fix *)

patches/packages/libXv-1.0.11-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Insufficient validation of data from the X server can cause out of boundary

memory and memory corruption.

Affected version libXv <= 1.0.10.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5407

(* Security fix *)

patches/packages/libXvMC-1.0.10-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Insufficient validation of data from the X server can cause a one byte buffer

read underrun.

Affected version: libXvMC <= 1.0.9.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7953

(* Security fix *)

Where to find the new packages:

Updated packages for Slackware 13.0:

fixesproto-5.0-i486-1_slack13.0.txz

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.0.txz

libX11-1.6.4-i486-1_slack13.0.txz

libXext-1.3.3-i486-1_slack13.0.txz

libXfixes-5.0.3-i486-1_slack13.0.txz

libXi-1.7.8-i486-1_slack13.0.txz

libXrandr-1.5.1-i486-1_slack13.0.txz

libXrender-0.9.10-i486-1_slack13.0.txz

libXtst-1.2.3-i486-1_slack13.0.txz

libXv-1.0.11-i486-1_slack13.0.txz

libXvMC-1.0.10-i486-1_slack13.0.txz

libxcb-1.11.1-i486-1_slack13.0.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.0.txz

recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.0.txz

xcb-proto-1.11-i486-1_slack13.0.txz

xextproto-7.3.0-i486-1_slack13.0.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.0.txz



Updated packages for Slackware x86_64 13.0:

fixesproto-5.0-x86_64-1_slack13.0.txz

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.0.txz

libX11-1.6.4-x86_64-1_slack13.0.txz

libXext-1.3.3-x86_64-1_slack13.0.txz

libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack13.0.txz

libXi-1.7.8-x86_64-1_slack13.0.txz

libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack13.0.txz

libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack13.0.txz

libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack13.0.txz

libXv-1.0.11-x86_64-1_slack13.0.txz

libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack13.0.txz

libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack13.0.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.0.txz

recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.0.txz

xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack13.0.txz

xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack13.0.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.0.txz



Updated packages for Slackware 13.1:

fixesproto-5.0-i486-1_slack13.1.txz

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.1.txz

libX11-1.6.4-i486-1_slack13.1.txz

libXext-1.3.3-i486-1_slack13.1.txz

libXfixes-5.0.3-i486-1_slack13.1.txz

libXi-1.7.8-i486-1_slack13.1.txz

libXrandr-1.5.1-i486-1_slack13.1.txz

libXrender-0.9.10-i486-1_slack13.1.txz

libXtst-1.2.3-i486-1_slack13.1.txz

libXv-1.0.11-i486-1_slack13.1.txz

libXvMC-1.0.10-i486-1_slack13.1.txz

libxcb-1.11.1-i486-1_slack13.1.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.1.txz

recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.1.txz

xcb-proto-1.11-i486-1_slack13.1.txz

xextproto-7.3.0-i486-1_slack13.1.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.1.txz



Updated packages for Slackware x86_64 13.1:

fixesproto-5.0-x86_64-1_slack13.1.txz

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.1.txz

libX11-1.6.4-x86_64-1_slack13.1.txz

libXext-1.3.3-x86_64-1_slack13.1.txz

libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack13.1.txz

libXi-1.7.8-x86_64-1_slack13.1.txz

libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack13.1.txz

libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack13.1.txz

libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack13.1.txz

libXv-1.0.11-x86_64-1_slack13.1.txz

libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack13.1.txz

libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack13.1.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.1.txz

recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.1.txz

xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack13.1.txz

xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack13.1.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.1.txz



Updated packages for Slackware 13.37:

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.37.txz

libX11-1.6.4-i486-1_slack13.37.txz

libXext-1.3.3-i486-1_slack13.37.txz

libXfixes-5.0.3-i486-1_slack13.37.txz

libXi-1.7.8-i486-1_slack13.37.txz

libXrandr-1.5.1-i486-1_slack13.37.txz

libXrender-0.9.10-i486-1_slack13.37.txz

libXtst-1.2.3-i486-1_slack13.37.txz

libXv-1.0.11-i486-1_slack13.37.txz

libXvMC-1.0.10-i486-1_slack13.37.txz

libxcb-1.11.1-i486-1_slack13.37.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.37.txz

recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.37.txz

xcb-proto-1.11-i486-1_slack13.37.txz

xextproto-7.3.0-i486-1_slack13.37.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.37.txz



Updated packages for Slackware x86_64 13.37:

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.37.txz

libX11-1.6.4-x86_64-1_slack13.37.txz

libXext-1.3.3-x86_64-1_slack13.37.txz

libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack13.37.txz

libXi-1.7.8-x86_64-1_slack13.37.txz

libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack13.37.txz

libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack13.37.txz

libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack13.37.txz

libXv-1.0.11-x86_64-1_slack13.37.txz

libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack13.37.txz

libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack13.37.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.37.txz

recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.37.txz

xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack13.37.txz

xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack13.37.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.37.txz



Updated packages for Slackware 14.0:

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack14.0.txz

libX11-1.6.4-i486-1_slack14.0.txz

libXext-1.3.3-i486-1_slack14.0.txz

libXfixes-5.0.3-i486-1_slack14.0.txz

libXi-1.7.8-i486-1_slack14.0.txz

libXrandr-1.5.1-i486-1_slack14.0.txz

libXrender-0.9.10-i486-1_slack14.0.txz

libXtst-1.2.3-i486-1_slack14.0.txz

libXv-1.0.11-i486-1_slack14.0.txz

libXvMC-1.0.10-i486-1_slack14.0.txz

libxcb-1.11.1-i486-1_slack14.0.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack14.0.txz

xcb-proto-1.11-i486-1_slack14.0.txz

xextproto-7.3.0-i486-1_slack14.0.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack14.0.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.0:

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack14.0.txz

libX11-1.6.4-x86_64-1_slack14.0.txz

libXext-1.3.3-x86_64-1_slack14.0.txz

libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack14.0.txz

libXi-1.7.8-x86_64-1_slack14.0.txz

libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack14.0.txz

libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack14.0.txz

libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack14.0.txz

libXv-1.0.11-x86_64-1_slack14.0.txz

libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack14.0.txz

libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack14.0.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack14.0.txz

xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack14.0.txz

xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack14.0.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack14.0.txz



Updated packages for Slackware 14.1:

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack14.1.txz

libX11-1.6.4-i486-1_slack14.1.txz

libXext-1.3.3-i486-1_slack14.1.txz

libXfixes-5.0.3-i486-1_slack14.1.txz

libXi-1.7.8-i486-1_slack14.1.txz

libXrandr-1.5.1-i486-1_slack14.1.txz

libXrender-0.9.10-i486-1_slack14.1.txz

libXtst-1.2.3-i486-1_slack14.1.txz

libXv-1.0.11-i486-1_slack14.1.txz

libXvMC-1.0.10-i486-1_slack14.1.txz

libxcb-1.11.1-i486-1_slack14.1.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack14.1.txz

xcb-proto-1.11-i486-1_slack14.1.txz

xextproto-7.3.0-i486-1_slack14.1.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack14.1.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.1:

inputproto-2.3.2-noarch-1_slack14.1.txz

libX11-1.6.4-x86_64-1_slack14.1.txz

libXext-1.3.3-x86_64-1_slack14.1.txz

libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack14.1.txz

libXi-1.7.8-x86_64-1_slack14.1.txz

libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack14.1.txz

libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack14.1.txz

libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack14.1.txz

libXv-1.0.11-x86_64-1_slack14.1.txz

libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack14.1.txz

libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack14.1.txz

randrproto-1.5.0-noarch-1_slack14.1.txz

xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack14.1.txz

xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack14.1.txz

xproto-7.0.29-noarch-1_slack14.1.txz



Updated packages for Slackware 14.2:

libX11-1.6.4-i586-1_slack14.2.txz

libXfixes-5.0.3-i586-1_slack14.2.txz

libXi-1.7.8-i586-1_slack14.2.txz

libXrandr-1.5.1-i586-1_slack14.2.txz

libXrender-0.9.10-i586-1_slack14.2.txz

libXtst-1.2.3-i586-1_slack14.2.txz

libXv-1.0.11-i586-1_slack14.2.txz

libXvMC-1.0.10-i586-1_slack14.2.txz



Updated packages for Slackware x86_64 14.2:

libX11-1.6.4-x86_64-1_slack14.2.txz

libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack14.2.txz

libXi-1.7.8-x86_64-1_slack14.2.txz

libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack14.2.txz

libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack14.2.txz

libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack14.2.txz

libXv-1.0.11-x86_64-1_slack14.2.txz

libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated packages for Slackware -current:

libX11-1.6.4-i586-1.txz

libXfixes-5.0.3-i586-1.txz

libXi-1.7.8-i586-1.txz

libXrandr-1.5.1-i586-1.txz

libXrender-0.9.10-i586-1.txz

libXtst-1.2.3-i586-1.txz

libXv-1.0.11-i586-1.txz

libXvMC-1.0.10-i586-1.txz



Updated packages for Slackware x86_64 -current:

libX11-1.6.4-x86_64-1.txz

libXfixes-5.0.3-x86_64-1.txz

libXi-1.7.8-x86_64-1.txz

libXrandr-1.5.1-x86_64-1.txz

libXrender-0.9.10-x86_64-1.txz

libXtst-1.2.3-x86_64-1.txz

libXv-1.0.11-x86_64-1.txz

libXvMC-1.0.10-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

Slackware 13.0 packages:

8b8ea5c178f06afdfcff1771ac21741e fixesproto-5.0-i486-1_slack13.0.txz

aaeabd7d5591e3072c073f7eade7d936 inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.0.txz

619eee125c476dd59e6f47ac2b9d300d libX11-1.6.4-i486-1_slack13.0.txz

d7e381ab42bab3d5e514eb40feb63b37 libXext-1.3.3-i486-1_slack13.0.txz

4f699ecb57537cb364ff4ead2d753161 libXfixes-5.0.3-i486-1_slack13.0.txz

ccee7870faab8384a0595238e2964312 libXi-1.7.8-i486-1_slack13.0.txz

06b3b8660af8904bafd15f87d0c6da2f libXrandr-1.5.1-i486-1_slack13.0.txz

2dba6ec3af6b1997cc4aab4d433f8a9a libXrender-0.9.10-i486-1_slack13.0.txz

fac2fe4a64077c48500424bb01e753ce libXtst-1.2.3-i486-1_slack13.0.txz

e82bf293d2b37cbcc61df8760ce67270 libXv-1.0.11-i486-1_slack13.0.txz

5fd3ee1dfa66e7ba8ae2c3d9c3728719 libXvMC-1.0.10-i486-1_slack13.0.txz

c3a4bc305caaf1c3af948cb3183c3d9e libxcb-1.11.1-i486-1_slack13.0.txz

37d0f55588785485916983c5a6e3d2fd randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.0.txz

e7acb25de0313f8bb53cb5d2e03203c1 recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.0.txz

9ac4c7453856f4d5f33c2ecb59d8c054 xcb-proto-1.11-i486-1_slack13.0.txz

8077e96fb4fb59cca6bc848e53134103 xextproto-7.3.0-i486-1_slack13.0.txz

90e7b73306961e47f2d40af4ff43356c xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.0.txz



Slackware x86_64 13.0 packages:

760ad3b5d04da71bac548b51d5ec3096 fixesproto-5.0-x86_64-1_slack13.0.txz

be7fea455fcf60d507a49711b1bbf1d7 inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.0.txz

3b6a2cb1f2354982ba26e7ae0dbfea4b libX11-1.6.4-x86_64-1_slack13.0.txz

4ef60c524b1627c7cd9d325d38594348 libXext-1.3.3-x86_64-1_slack13.0.txz

d2794a5b83a87c046b47cf4f9c4758fd libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack13.0.txz

18c1188c5dd39878ab15299feff5ccb2 libXi-1.7.8-x86_64-1_slack13.0.txz

a6fcc0cae5e373644102b85c62522478 libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack13.0.txz

a81996de1c63da1fd131a444e901a59e libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack13.0.txz

6df673841a1611a9056c0db51d797d02 libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack13.0.txz

1d4ad13850f9315a4315f57deafeb2c8 libXv-1.0.11-x86_64-1_slack13.0.txz

8d2777caec063108c9c72784dbe9506f libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack13.0.txz

40e892c7026117ae65de1f74032b646a libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack13.0.txz

d5ce0bf861d76a15e3f26fcd41b5540c randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.0.txz

a3b80b16b2623e17bec4d77bab2c840b recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.0.txz

8e2f309e373c779304f62a4f7ee785fa xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack13.0.txz

564dd57d8efa6eb16d57233397598da8 xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack13.0.txz

ce8c88d5a216ec2f27112add08d00261 xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.0.txz



Slackware 13.1 packages:

541bb494c55fac3e9a4a1181a0a8ca4b fixesproto-5.0-i486-1_slack13.1.txz

c9c169882f526e0f6ec578535cb7db74 inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.1.txz

a2dee280cf676d60db52ab659b49a3a8 libX11-1.6.4-i486-1_slack13.1.txz

5d45400946adc9a6dba6633cc36f084d libXext-1.3.3-i486-1_slack13.1.txz

f48e8b369779764ed99d8ffdb1de3d1b libXfixes-5.0.3-i486-1_slack13.1.txz

3054d1cd4a82bfed27cd7772e1932425 libXi-1.7.8-i486-1_slack13.1.txz

847ab8dc187b380a264071a532126b03 libXrandr-1.5.1-i486-1_slack13.1.txz

17c472bb32f721c087c2dc766dadc26a libXrender-0.9.10-i486-1_slack13.1.txz

092c19ca734b828deca1ee9cf1986faa libXtst-1.2.3-i486-1_slack13.1.txz

9967ff1f77beee6f158c66be4a0fd5b3 libXv-1.0.11-i486-1_slack13.1.txz

5a2aa704353761309e25eb6a5c1740a3 libXvMC-1.0.10-i486-1_slack13.1.txz

807e97e0e129f3b3449ad17dc8498d7e libxcb-1.11.1-i486-1_slack13.1.txz

854d714a6186871c210885e748734740 randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.1.txz

6fc6c99d21927fc7a96129cdbd9facf9 recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.1.txz

842b0ac0ba5370df74ef91912d099586 xcb-proto-1.11-i486-1_slack13.1.txz

076d63499bd6226930673f5a4491af3a xextproto-7.3.0-i486-1_slack13.1.txz

561af7ec08cac70d955056b3f51b6a67 xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.1.txz



Slackware x86_64 13.1 packages:

2e65878ff8f9e99ca6c4035d479e1f01 fixesproto-5.0-x86_64-1_slack13.1.txz

ab3a7550a72b78ad23f04c4b7721c2a7 inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.1.txz

2d7fdb7d04996a2f5e82ede85a03d66f libX11-1.6.4-x86_64-1_slack13.1.txz

ab92b77da9522e17016eb4c7689edb7a libXext-1.3.3-x86_64-1_slack13.1.txz

62817dbc83c8cf40576b121091614637 libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack13.1.txz

620dda1df18972b181e8c90b7d2ecbc0 libXi-1.7.8-x86_64-1_slack13.1.txz

97843dc6873e7b5401ce70a7b960a037 libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack13.1.txz

a1d6af7c6f3586baf7b4e94d9a889684 libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack13.1.txz

a3a440078cd5a0ab269df41242157f36 libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack13.1.txz

fa8f850bff2f0d86af415ff72cf099eb libXv-1.0.11-x86_64-1_slack13.1.txz

8f4d008c1039055591830c625a3cbc9b libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack13.1.txz

86539e801aa05c72802a39a32f1483d7 libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack13.1.txz

dd32a4f446180458a4b35d33d3b10410 randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.1.txz

4755e25e04378ca3aff27ef452726256 recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.1.txz

815feffb6dd9ff8cc9168bf7bcd7add7 xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack13.1.txz

0ef342322559807fabb81279f61ec36e xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack13.1.txz

085490e8cfa48eb34db5d9a30585de6d xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.1.txz



Slackware 13.37 packages:

6babe110ba18fdfc933e7aad6af60846 inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.37.txz

f3f30f3800f1e1b9289c0db1b2eaf599 libX11-1.6.4-i486-1_slack13.37.txz

6795c1153033f2f36153f90a743834bb libXext-1.3.3-i486-1_slack13.37.txz

e875e8fbe75d50ec222ecab893cc940c libXfixes-5.0.3-i486-1_slack13.37.txz

38c6940095f6f56116404ce6faf1d20e libXi-1.7.8-i486-1_slack13.37.txz

9faeb81b273eb8dc54a41615e7be9afa libXrandr-1.5.1-i486-1_slack13.37.txz

143120b94fb9142722b51cf0afcf6322 libXrender-0.9.10-i486-1_slack13.37.txz

d1bf1170a27e4831a23a46030a7272ca libXtst-1.2.3-i486-1_slack13.37.txz

cda81269d0724598dd40a45132deb73e libXv-1.0.11-i486-1_slack13.37.txz

793154367270fa5dfc2d142cc1505679 libXvMC-1.0.10-i486-1_slack13.37.txz

3ebd93227cff6ebb1123bc9f8c878ca0 libxcb-1.11.1-i486-1_slack13.37.txz

a54bc447d7945f3a53586da943c3b2e9 randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.37.txz

9a0aef455fcffde0ac9feab522a41173 recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.37.txz

96a51f0a0a002ba34079c7edb5114d8c xcb-proto-1.11-i486-1_slack13.37.txz

2fe98f9d47920cdf844349b4ca39b40e xextproto-7.3.0-i486-1_slack13.37.txz

b5e2469611759129b0802253a56c0277 xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.37.txz



Slackware x86_64 13.37 packages:

2ba72fda47433b507f49b4a0f0e7c564 inputproto-2.3.2-noarch-1_slack13.37.txz

838142bef73abe1db17c1548d4c68625 libX11-1.6.4-x86_64-1_slack13.37.txz

77242cbe7a9782b9a6f8d22a226f677c libXext-1.3.3-x86_64-1_slack13.37.txz

728e2a0ae71814e3c9a69bfa984a45fd libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack13.37.txz

5ea20e6e8f43bfa1c8f2272c703f6b95 libXi-1.7.8-x86_64-1_slack13.37.txz

9c7ff7cfd8cd1c7e35e7ead1fcae62ca libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack13.37.txz

eca482a978a724f14adbca843fed896b libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack13.37.txz

56a6103eb50eb4b95b7e81e665ed8eeb libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack13.37.txz

55d0b1356214281f403f3d272ad133a3 libXv-1.0.11-x86_64-1_slack13.37.txz

7ba357f85768ac25abd9d37def22c522 libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack13.37.txz

04518faab33865335d6bd7cf5fe48054 libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack13.37.txz

d3857878d3623e2e71c1f867633333fb randrproto-1.5.0-noarch-1_slack13.37.txz

46ae342228de151b4b7033a62d18ad6f recordproto-1.14.2-noarch-1_slack13.37.txz

076892718cf2190a5f4bb67fbb775c83 xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack13.37.txz

173a905a9c1e1b4497798c796e8cd0eb xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack13.37.txz

7ad2b91439c28847df14618b5fdfdf5a xproto-7.0.29-noarch-1_slack13.37.txz



Slackware 14.0 packages:

2900ec4b7566b53ff03d3b0d83517e2e inputproto-2.3.2-noarch-1_slack14.0.txz

8a4f4e976ffffd73f1733105c4122d2e libX11-1.6.4-i486-1_slack14.0.txz

f83817554dc213dd526c2f1cdbc711a6 libXext-1.3.3-i486-1_slack14.0.txz

c23c96d5ca1fe04fcfc1fe20ec82b706 libXfixes-5.0.3-i486-1_slack14.0.txz

bcddae5d404b8b78cf2c702121748971 libXi-1.7.8-i486-1_slack14.0.txz

e6c05cffadd8746a2af63423233c94be libXrandr-1.5.1-i486-1_slack14.0.txz

f7d46b6c87cc8983685c65f11cc42dcc libXrender-0.9.10-i486-1_slack14.0.txz

24a265d9004b40fb27f7113630d0aa5c libXtst-1.2.3-i486-1_slack14.0.txz

711fd084086983a9e522e1a66fb6df3d libXv-1.0.11-i486-1_slack14.0.txz

b7a6eb67d5611b74859dfc461ae56ae0 libXvMC-1.0.10-i486-1_slack14.0.txz

2a750158a32267f2dcb7ac5ea9e1bffe libxcb-1.11.1-i486-1_slack14.0.txz

93b8af7b52355a548d766b398f40b67b randrproto-1.5.0-noarch-1_slack14.0.txz

1bd81d5b022a1813610f6ee29d2bf28d xcb-proto-1.11-i486-1_slack14.0.txz

93715faeff34007fecd447363abb0fdc xextproto-7.3.0-i486-1_slack14.0.txz

2f3d077b488f4c4410273369340c00d3 xproto-7.0.29-noarch-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 packages:

02a007a185ccac24950b856ff176f556 inputproto-2.3.2-noarch-1_slack14.0.txz

d665cc9267e379c9bc23a0f22e4efefb libX11-1.6.4-x86_64-1_slack14.0.txz

fc3d9702998e3895bd929f71fec6dca6 libXext-1.3.3-x86_64-1_slack14.0.txz

8df13b0c863392e46f4108d99a338c78 libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack14.0.txz

49605116f99b3a0bbad2f29a56e31b0f libXi-1.7.8-x86_64-1_slack14.0.txz

55336911e3e26386735878171aa8f8cc libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack14.0.txz

6713900ce44e9aaa2cb2e28cda8ba79b libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack14.0.txz

deaae7891d8f9dc2392c336500c22b7c libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack14.0.txz

b20998f2a716bc3742f00aa101dbb9f7 libXv-1.0.11-x86_64-1_slack14.0.txz

8661218dda378f0a4f0a7d2b182d9388 libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack14.0.txz

c681277bd6b86c092763caade270fc6f libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack14.0.txz

3bd0db464a8993e5c0bd1103b67b3c16 randrproto-1.5.0-noarch-1_slack14.0.txz

06463de3fbcd4596e022be80ce24f0e0 xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack14.0.txz

ef45f5129dcdc191ec33b39a7568f557 xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack14.0.txz

b471722285cc3a10b165157a02453c1e xproto-7.0.29-noarch-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 packages:

5f847ef82037ec851fb774c914255dc5 inputproto-2.3.2-noarch-1_slack14.1.txz

95d8c7f2ae2fe8f92f0f688190e1979c libX11-1.6.4-i486-1_slack14.1.txz

97b78ba328ada8a505833a81a56ec0ce libXext-1.3.3-i486-1_slack14.1.txz

d15f753265a252aedbe0c5995d40b0c7 libXfixes-5.0.3-i486-1_slack14.1.txz

0de238cbe658b3b75a1b326c9fb2ed42 libXi-1.7.8-i486-1_slack14.1.txz

cce99d48c8d4e075b915db7c6fc4cf87 libXrandr-1.5.1-i486-1_slack14.1.txz

a95d599ef6015aa17e2b5115a27ebba6 libXrender-0.9.10-i486-1_slack14.1.txz

0ea60032bf80a8a0d1775b146f30292d libXtst-1.2.3-i486-1_slack14.1.txz

8dad2090387b5c4a2df0b8d7626f7dcc libXv-1.0.11-i486-1_slack14.1.txz

778e71910f67195ce0f5b6043d6ed6a0 libXvMC-1.0.10-i486-1_slack14.1.txz

4437145c7c9ae2f79eb48111b969d11f libxcb-1.11.1-i486-1_slack14.1.txz

aa2bd0d3252eb00e1fffa79a88bd516e randrproto-1.5.0-noarch-1_slack14.1.txz

60dbc727f8979275cbf469fc029da4b7 xcb-proto-1.11-i486-1_slack14.1.txz

84f4cb3e4ebbe9e8393dc34cf04c0844 xextproto-7.3.0-i486-1_slack14.1.txz

55616c27eb9d6d64cbe6557da762976a xproto-7.0.29-noarch-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 packages:

16be677c5a2c4a81b07c1d586ecb2a0e inputproto-2.3.2-noarch-1_slack14.1.txz

852d2b22a04ba43a47751b0fd750f730 libX11-1.6.4-x86_64-1_slack14.1.txz

1942c20d2a07761617442809276eb227 libXext-1.3.3-x86_64-1_slack14.1.txz

25f64489bf09ad18c1eaab22aed1e87e libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack14.1.txz

8be0fd1193bb48cba2bfa5bf29b3e266 libXi-1.7.8-x86_64-1_slack14.1.txz

e30606e863c51309dbf8403ed17f7ad3 libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack14.1.txz

b88dc8a286f0e00aa9fc1c6424550fce libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack14.1.txz

085c774906e56884c66b1724ad3c3da4 libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack14.1.txz

babca89fca8aff8f44e5996f45256837 libXv-1.0.11-x86_64-1_slack14.1.txz

61ac6362cc10b13dc954876f834d43c6 libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack14.1.txz

2fb3eb77448a6910f79bf13b6bc9e1e4 libxcb-1.11.1-x86_64-1_slack14.1.txz

5f672563105f4ecfb9c8883e8ff2d3b2 randrproto-1.5.0-noarch-1_slack14.1.txz

33a386b63cb69af16f3c5b161bbe230f xcb-proto-1.11-x86_64-1_slack14.1.txz

6e796df0421b440a9519f971125919fe xextproto-7.3.0-x86_64-1_slack14.1.txz

9311f77dc65e2103af4be87879e955a9 xproto-7.0.29-noarch-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 packages:

28429fed2f5a9145d5e1e21f4cd9461c libX11-1.6.4-i586-1_slack14.2.txz

97d475d95d4e66322239dedbbc6d4028 libXfixes-5.0.3-i586-1_slack14.2.txz

d654a34b477afaf1d0421da6f06da1e5 libXi-1.7.8-i586-1_slack14.2.txz

ef5bf190f85019d69ad56f5e455c7e63 libXrandr-1.5.1-i586-1_slack14.2.txz

3ca0422f964289630746e4287fde622c libXrender-0.9.10-i586-1_slack14.2.txz

3740a3f8053f37d90338d7a6d3cf5360 libXtst-1.2.3-i586-1_slack14.2.txz

73afab3f413a8bd3828ab9d4b33fa947 libXv-1.0.11-i586-1_slack14.2.txz

74900b7694c5753d5a21f02ff538f93c libXvMC-1.0.10-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 packages:

02c03b77973bb0282688c094d49932d0 libX11-1.6.4-x86_64-1_slack14.2.txz

b1171106ca7fb3d4e66f45e3cc41b43f libXfixes-5.0.3-x86_64-1_slack14.2.txz

04ca4f54ed2d792c4ffa80e3715b0ad1 libXi-1.7.8-x86_64-1_slack14.2.txz

16646833f9d64c80bed1abcffee759ca libXrandr-1.5.1-x86_64-1_slack14.2.txz

214d96b0622941fa6e4d85064c653da0 libXrender-0.9.10-x86_64-1_slack14.2.txz

118560fcefccbec12bb934eb9e79d995 libXtst-1.2.3-x86_64-1_slack14.2.txz

e1a0549ee1c708532fc838fffd477115 libXv-1.0.11-x86_64-1_slack14.2.txz

2fe1c4494cd636c64c54adc3531d4880 libXvMC-1.0.10-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current packages:

907b24dc43dfbda1529355e018e03d8f x/libX11-1.6.4-i586-1.txz

296f88ff21bb2d897123faf0c13b4fbc x/libXfixes-5.0.3-i586-1.txz

722ba6ad9e38c534c05953831374d8d1 x/libXi-1.7.8-i586-1.txz

5429c090f20ce34226393ef83e1a05da x/libXrandr-1.5.1-i586-1.txz

40485cdfddb60829c7572681d714d3ab x/libXrender-0.9.10-i586-1.txz

12cb567af258de656479fdba7357fd3c x/libXtst-1.2.3-i586-1.txz

a358ea8836d686447389d39120a35831 x/libXv-1.0.11-i586-1.txz

a443fbaa2c067c3eb78bac1a18eaa439 x/libXvMC-1.0.10-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current packages:

2797d80dacb47bdb6f47cb6fd9b70268 x/libX11-1.6.4-x86_64-1.txz

d9523bfbb57b978e0906ee1b61add9d6 x/libXfixes-5.0.3-x86_64-1.txz

9f8969b8120b75501bb9899bcfb1cd10 x/libXi-1.7.8-x86_64-1.txz

d7a408d54c5f5a99daa3f1e91ed82557 x/libXrandr-1.5.1-x86_64-1.txz

8c78e92c9d4197cfccd9c505faffa0a4 x/libXrender-0.9.10-x86_64-1.txz

875a60f89a22926a53e0ccc265e93e0a x/libXtst-1.2.3-x86_64-1.txz

f041e84a3a724533aafccaf3072fdf74 x/libXv-1.0.11-x86_64-1.txz

523c789a3fbd7406f727979d8dc31f6a x/libXvMC-1.0.10-x86_64-1.txz





Installation instructions:

Upgrade the packages as root:

# upgradepkg libX11-1.6.4-i586-1_slack14.2.txz

libXfixes-5.0.3-i586-1_slack14.2.txz libXi-1.7.8-i586-1_slack14.2.txz libXrandr-1.5.1-i586-1_slack14.2.txz libXrender-0.9.10-i586-1_slack14.2.txz libXtst-1.2.3-i586-1_slack14.2.txz libXv-1.0.11-i586-1_slack14.2.txz libXvMC-1.0.10-i586-1_slack14.2.txz



Be sure to upgrade all the listed packages for your OS version.





Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



