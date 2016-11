Sicherheit: Denial of Service in BIND

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2141 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2141.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

df523a82864171db1137fd9bdb3f68be01add333b3274295cda8801135f2b27a

bind-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.i686.rpm

b44cb15db8efa6f933534aa45ab95f2246dddfc88e39baa6ffce4d443dcb9d73

bind-chroot-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.i686.rpm

ead380fa773093d34a29d1b3bb4ffc085b9b4cd083319f962ea2b6fb63316005

bind-devel-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.i686.rpm

2ea5e764a72941f2b8500b7075555219b8a695d0c931ce04ecb878755aa39bc5

bind-libs-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.i686.rpm

1fdc17332283ae099bc65a171bf1bbf7ab31ea487503fe9838e07b8ba53525d3

bind-sdb-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.i686.rpm

09f2740ccaedce3134e41a817023d955a0f56e112f4b3526139db91090d76a23

bind-utils-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.i686.rpm



x86_64:

61d6b8544bade794c10e3ee3a52b694f8d4ae32cc9d70585289eb67738ef5123

bind-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.x86_64.rpm

e70a58174cc79ec54869e6aa5eaacd9eb91af5b3c5f42267fb81cf771e4a4a3c

bind-chroot-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.x86_64.rpm

ead380fa773093d34a29d1b3bb4ffc085b9b4cd083319f962ea2b6fb63316005

bind-devel-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.i686.rpm

443175aad1aab791e7e458690751ae577a33654ce9068efbbc49bdef8767ec60

bind-devel-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.x86_64.rpm

2ea5e764a72941f2b8500b7075555219b8a695d0c931ce04ecb878755aa39bc5

bind-libs-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.i686.rpm

103e669378991cd37514fa68b9f080cb2307b1feabbb94d67c923fd2e8b9b40c

bind-libs-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.x86_64.rpm

5db27dfafc208f92b547ad9aca04d44767abf475f575234dc919bea3b3b3372a

bind-sdb-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.x86_64.rpm

654d0c37d628a062b5c29beea67623848dc083a28b61b22aa846741d97b46add

bind-utils-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.x86_64.rpm



Source:

c3c8756fc27c0e4a61da8b38050ddfd2e099a7056a33aac452ed9dc984e33782

bind-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.3.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce