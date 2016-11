Sicherheit: Unsichere Verwendung temporärer Dateien in NetworkManager

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Low: NetworkManager security, bug fix, and enhancement

update

Advisory ID: RHSA-2016:2581-02

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2581.html

Issue date: 2016-11-03

CVE Names: CVE-2016-0764

=====================================================================



1. Summary:



An update for NetworkManager is now available for Red Hat Enterprise Linux

7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Low. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - aarch64, ppc64, ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - aarch64, noarch, ppc64,

ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - noarch, x86_64



3. Description:



NetworkManager is a system network service that manages network devices and

connections, attempting to keep active network connectivity when available.

Its capabilities include managing Ethernet, wireless, mobile broadband

(WWAN), and PPPoE devices, as well as providing VPN integration with a

variety of different VPN services.



The following packages have been upgraded to a newer upstream version:

NetworkManager (1.4.0), NetworkManager-libreswan (1.2.4),

network-manager-applet (1.4.0), libnl3 (3.2.28). (BZ#1264552, BZ#1296058,

BZ#1032717, BZ#1271581)



Security Fix(es):



* A race condition vulnerability was discovered in NetworkManager.

Temporary files were created insecurely when saving or updating connection

settings, which could allow local users to read connection secrets such as

VPN passwords or WiFi keys. (CVE-2016-0764)



Additional Changes:



For detailed information on changes in this release, see the Red Hat

Enterprise Linux 7.3 Release Notes linked from the References section.



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1183420 - Adding bond device to bridge with "bridge-slave" type

doesn't work.

1217288 - [enh] Configuration snapshots and rollbacks

1228707 - it would make sense for NM to allow specifying an order for DNS

servers

1243958 - network-online.target met before IPv6 is up

1255507 - NetworkManager no longer provides complete FQDN (DHCP_HOSTNAME) to

dhclient

1257237 - NetworkManager loops and takes CPU until it dies when teamd is

unresponsive

1270814 - Setting up team with invalid json config leads to inconsistent state

1271271 - incorrect completion of bluetooth device in nmcli

1271581 - available bluetooth devices should be listed in connection wizard

1277247 - NM crashing when upping libreswan connection as secondary

1278506 - [abrt] NetworkManager: ipv4acd_on_timeout(): NetworkManager killed by

SIGABRT

1281301 - NetworkManager infiniband connected mode fails with some adapters

1284261 - Default-route doesn't get removed when disconnecting device

externally (on lost carrier, unplug cable)

1285367 - nm-libreswan-service abort when trying to establish vpn connection to

RH intranet

1286105 - ipv6 address on team.vlan interface disappear sometimes

1289523 - Mobile broadband (WWAN) connection not detected after suspend

1294728 - the team connection becomes incorrect after I restart NetworkManager

1296058 - rebase libnl3 package to new upstream version for rhel-7.3

1298732 - regression: Fails to connect to Red Hat VPN

1300755 - ifup network with an interface name with more than 16 characters

1301389 - [abrt] NetworkManager: check_if_startup_complete(): NetworkManager

killed by SIGSEGV

1303968 - NetworkManager Bridged Team MTU Fails to Set

1304641 - bond profile doubling after restart with manual ipv6 (or ignore)

1309899 - RHEL7.2: default route for vlan devices does not get added on boot

1310435 - default team profile should load some default config

1312281 - NetworkManager ignores the REORDER_HDR flag for VLAN connections

1313091 - the restart of NetworkManager service disables a configured

connection and creates a dynamic connection

1313836 - broadband PIN dialog wont appear

1323571 - failed to disable userspace IPv6LL address handling

1324025 - CVE-2016-0764 NetworkManager: Race condition allowing info leak

1325752 - Vlan devices do not inherit the bonding device MAC address when

bonding driver is reloaded

1330090 - Fails to connect to ethernet after update to

1:NetworkManager-1.2.0-0.1.beta3.el7.x86_64

1330694 - NM does not run pre-down scripts on suspend/sleep/hibernate

1330893 - NetworkManager.service never reaches its 'startup complete'

state IFF MTU=9000 (ixgbe driver)

1331395 - [abrt] [faf] NetworkManager: unknown function():

/usr/sbin/NetworkManager killed by 11

1333983 - Restarting NetworkManager causes devices to be lost from the network

connections

1334876 - rename package NetworkManager-config-routing-rules to

NetworkManager-dispatcher-routing-rules

1334913 - NetworkManager spec file calls rpm to determine ppp version which

fails in mock builds

1337222 - Please consider managing /etc/resolv.conf not a symlink

1337300 - file completion doesn't work for libreswan import

1339565 - Can't press "create" button via keyboard when create

network on p2v client

1341635 - IPv6 address not assigned to VLAN subinterface when assigned

immediately after device creation

1344757 - NetworkManager warning/error on T460s/p during suspend

1347015 - double up of team leads to nmc223.6 c651] tuaps: Ne

workManager[30546] trap int3 ip:7fbdd56bb643 sp:7ffc02c09b40 error:0

1347810 - GCC fails when including libnl3 header

1348573 - cannot set lp_interval to bond balance-tlb (or alb) mode

1348901 - vpn dns record is not deleted when profile goes down

1349740 - 20 seconds timeout is not sufficient for VPN password entry

1349749 - [abrt] [faf] NetworkManager: g_logv(): /usr/sbin/NetworkManager

killed by 5

1351272 - show name if ask is specified for 802.1x connections

1351633 - [abrt] [faf] NetworkManager: g_logv(): /usr/sbin/NetworkManager

killed by 5

1355656 - Deleting a bridge with a slave attached leaves the slave with a

nonexistent master

1355740 - [abrt] [faf] NetworkManager: unknown function(): /usr/bin/nmcli

killed by 11

1356015 - Hostname is 'localhost.localdomain' after distro installation

1357738 - The device's master is unset when downed outside NetworkManager

1358335 - NetworkManager log messages are missing in /tmp/syslog

1362542 - warn nicely about insufficient permissions when changing logging

level

1364275 - Unable to set up mtu on bonded interface in RHEL 7.2

1366300 - network team device configuration in kickstart pre section not

working

1367180 - Failure to configure team with ifcfg

1367736 - after ipv4.manual and ipv4.addresses entries are added prompt gets

stuck

1367737 - nmcli asks for ipv4 and ipv6 method even if these were specified

1368354 - [abrt] [faf] NetworkManager: raise(): /usr/sbin/NetworkManager killed

by 6

1368355 - [abrt] [faf] NetworkManager: raise(): /usr/sbin/NetworkManager killed

by 5

1368761 - [NetworkManager] - 'nmcli' Bond slaves remain with

BOOTPRORTO=dhcp although we configured them with disabled method

1370503 - backport "route/addr: address attributes based on object"

1371201 - [anaconda ibft] ibft plugin stopped working in 7.3 due to

/sbin/iscsiadm failing.

1371623 - fatal failure to set MAC address on wifi

1371920 - D-Bus signal PropertiesChanged emitted for wrong interface type

1371967 - incorrect team config not refused but nullified

1372799 - regression in libnm serializing "cloned-mac-address" which

causes failure to edit property in nmtui

1373276 - DHCP timeout due to race condition calling nm-dhcp-helper

1374526 - backport fix for crash in libnm's

nm_vpn_plugin_info_list_get_service_types()

1375933 - no tab completion in nmcli after ifname

1376784 - segfault when Reapplying slave connection, without changes

1378809 - installation of 1.4.0 NM is possible onto 7.2 but it's not

working w/o newer glib2



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Source:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.src.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.src.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.src.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.src.rpm



x86_64:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-adsl-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-bluetooth-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-debuginfo-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-gnome-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-team-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-tui-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-wifi-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-wwan-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.i686.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

nm-connection-editor-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



noarch:

NetworkManager-dispatcher-routing-rules-1.4.0-12.el7.noarch.rpm



x86_64:

NetworkManager-config-server-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-doc-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.i686.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7):



Source:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.src.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.src.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.src.rpm



x86_64:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-adsl-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-bluetooth-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-team-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-tui-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-wifi-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-wwan-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.i686.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

nm-connection-editor-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7):



noarch:

NetworkManager-dispatcher-routing-rules-1.4.0-12.el7.noarch.rpm



x86_64:

NetworkManager-config-server-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-doc-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.i686.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.src.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.src.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.src.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.src.rpm



aarch64:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-adsl-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-bluetooth-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-config-server-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-libreswan-debuginfo-1.2.4-1.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-libreswan-gnome-1.2.4-1.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-team-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-tui-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-wifi-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-wwan-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.aarch64.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.aarch64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.aarch64.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.aarch64.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.aarch64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.aarch64.rpm

nm-connection-editor-1.4.0-2.el7.aarch64.rpm



ppc64:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-adsl-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-bluetooth-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-config-server-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.ppc.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.ppc.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.ppc.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-libreswan-debuginfo-1.2.4-1.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-libreswan-gnome-1.2.4-1.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-team-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-tui-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-wifi-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-wwan-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.ppc.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.ppc64.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.ppc.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.ppc64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.ppc.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.ppc64.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.ppc.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.ppc64.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.ppc.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.ppc64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.ppc.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.ppc64.rpm

nm-connection-editor-1.4.0-2.el7.ppc64.rpm



ppc64le:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-adsl-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-bluetooth-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-config-server-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-libreswan-debuginfo-1.2.4-1.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-libreswan-gnome-1.2.4-1.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-team-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-tui-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-wifi-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-wwan-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.ppc64le.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.ppc64le.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.ppc64le.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.ppc64le.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.ppc64le.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.ppc64le.rpm

nm-connection-editor-1.4.0-2.el7.ppc64le.rpm



s390x:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-bluetooth-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-config-server-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.s390.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.s390.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.s390.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.s390x.rpm

NetworkManager-libreswan-debuginfo-1.2.4-1.el7.s390x.rpm

NetworkManager-libreswan-gnome-1.2.4-1.el7.s390x.rpm

NetworkManager-team-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-tui-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-wifi-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-wwan-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.s390.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.s390x.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.s390.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.s390x.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.s390.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.s390x.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.s390.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.s390x.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.s390.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.s390x.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.s390.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.s390x.rpm

nm-connection-editor-1.4.0-2.el7.s390x.rpm



x86_64:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-adsl-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-bluetooth-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-config-server-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-debuginfo-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-gnome-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-team-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-tui-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-wifi-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-wwan-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.i686.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

nm-connection-editor-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7):



aarch64:

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.aarch64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.aarch64.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.aarch64.rpm

libnl3-doc-3.2.28-2.el7.aarch64.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.aarch64.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.aarch64.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.aarch64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.aarch64.rpm



noarch:

NetworkManager-dispatcher-routing-rules-1.4.0-12.el7.noarch.rpm



ppc64:

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.ppc.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.ppc.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.ppc.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.ppc64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.ppc.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.ppc64.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.ppc.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.ppc64.rpm

libnl3-doc-3.2.28-2.el7.ppc64.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.ppc.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.ppc64.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.ppc.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.ppc64.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.ppc64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.ppc.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.ppc64.rpm



ppc64le:

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.ppc64le.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.ppc64le.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.ppc64le.rpm

libnl3-doc-3.2.28-2.el7.ppc64le.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.ppc64le.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.ppc64le.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.ppc64le.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.ppc64le.rpm



s390x:

NetworkManager-adsl-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.s390.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.s390.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.s390.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.s390x.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.s390.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.s390x.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.s390.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.s390x.rpm

libnl3-doc-3.2.28-2.el7.s390x.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.s390.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.s390x.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.s390.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.s390x.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.s390x.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.s390.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.s390x.rpm



x86_64:

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-doc-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.i686.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.src.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.src.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.src.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.src.rpm



x86_64:

NetworkManager-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-adsl-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-bluetooth-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-glib-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-libnm-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-debuginfo-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libreswan-gnome-1.2.4-1.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-team-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-tui-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-wifi-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-wwan-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-cli-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnm-gtk-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnma-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.i686.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

nm-connection-editor-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7):



noarch:

NetworkManager-dispatcher-routing-rules-1.4.0-12.el7.noarch.rpm



x86_64:

NetworkManager-config-server-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-debuginfo-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-glib-devel-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.i686.rpm

NetworkManager-libnm-devel-1.4.0-12.el7.x86_64.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-debuginfo-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.i686.rpm

libnl3-devel-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnl3-doc-3.2.28-2.el7.x86_64.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnm-gtk-devel-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.i686.rpm

libnma-devel-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.i686.rpm

network-manager-applet-debuginfo-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-0764

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#low

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/7.3_Release_Notes/index.html



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2016 Red Hat, Inc.

