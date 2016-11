Sicherheit: Mehrere Probleme in memcached

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3704-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

November 03, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : memcached

CVE ID : CVE-2016-8704 CVE-2016-8705 CVE-2016-8706

Debian Bug : 842811 842812 842814



Aleksandar Nikolic of Cisco Talos discovered several integer overflow

vulnerabilities in memcached, a high-performance memory object caching

system. A remote attacker can take advantage of these flaws to cause a

denial of service (daemon crash), or potentially to execute arbitrary

code.



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 1.4.21-1.1+deb8u1.



We recommend that you upgrade your memcached packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

